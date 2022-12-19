自由廣場》中國異議者談禁抖音

「警察得意洋洋地對我揮舞著監控報告」

◎ 龔與劍

台灣公部門抖音禁令一出，馬上就在朝野引發了是否有限制人民言論自由之虞的爭論。有一種觀點認為：資訊安全固然重要，但多元的意見是民主健全運作的基礎。即使站在資訊安全的角度，也不能無限上綱，導致言論自由過度被限制，否則可能反而使公共議題的討論日趨一致化，同樣也是將民主推入深淵。

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作為一名親身經歷過中國「1984」式天網監控之苦，逃到台灣之後又驚睹在總統府門口抗議的「統派」高舉五星旗的滯台中國異議者，我支持此次臺灣政府在公部門禁抖音的決定。這種對公部門的限制，和所謂打壓言論自由扯不上關係，而是為了保護台灣政府的信息安全。只有政府進一步限制民間社會使用中國製的電子3C產品和抖音等軟件，才會有侵犯言論自由之嫌。

我對於中國製造開發的任何電子3C產品及軟體，都有著融入靈魂深處的恐懼。這種恐懼源於對我進行維穩的中國國保警察，得意洋洋揮舞著一疊權力部門對我的網路監控報告，細數我的一言一行一舉一動。這使我知道了在中國，手機是自己花錢讓共產黨全方位無死角監控自己的最有效的工具。中國製造的任何3C電子產品，都有可以在出廠的時候安裝了監控用戶的木馬，中國開發的任何APP，都有可能隱藏了偷盜數據的後門。

處于中國網絡攻擊和認知作戰最前沿的台灣，當總統府門前可以舉五星旗、國民黨前主席可以證明新疆沒有「再教育營」、國軍上校可以為了月領四萬台幣而投共賣台之時，我覺得政府確實沒必要再去禁止民眾使用抖音等中國APP，而是應該加大宣導的力度，讓民眾知道安裝在手機上的中國APP，是監控和收集你個資的「警總」。台灣人如果想要維持「自由民主」的生活方式，不讓自己在中共的眼中成為沒有秘密可言的「赤裸」之人，請遠離中國的電子產品和軟件。如果你沒有辦法拒用中國的抖音等軟件，真心建議多買一部不暴露個資，專門安裝中國軟件的備用手機，為自己的信息安全盡可能建一道「防火牆」吧！

（作者為滯台中國異議者）

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