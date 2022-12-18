自由共和國》曾進發／載浮載沉

載浮載沉

曾進發／攝影詩人

載浮載沉

褐色麥浪

南澳大利亞州麥田如大海遼闊

風吹麥動波浪起伏

我倘佯在綠色白色金色褐色麥浪之間

載浮載沉隨波逐流

雪梨賞鯨船駛入塔斯曼海

靛藍色海浪起起伏伏像母親在推動搖籃

我在羊水的搖籃內吞吐著靈魂

哼唱著原始的C大調 載浮載沉

那些昔日多於來日的思緒波濤

在雪梨Hurstville微涼的夢中載浮載沉

宛如蛞蝓的黏液

交疊的人影被暗夜拉得很薄很長很亮

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