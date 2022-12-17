自由廣場》論增設「國民兵指揮部」

◎ 陳俊昇

地方選舉落幕，選舉期間前聯電董事長曹興誠拋出一個重要議題，即民間防衛力量的訓練與運用，並創辦了「黑熊學院」，引起社會極大的關注與正反論辯；選舉落幕，議題聲量隨之銳減，相當可惜！全民國防以及民間防衛力量的組織與訓練，事關未來保台戰爭的成敗，乃國之基業，不應隨著選舉銷聲匿跡。

前立委及集思會秘書長吳梓，邀集曹興誠與前參謀總長李喜明等在圓山聯誼會商議，會中曹興誠透露軍方不願出借場地及武器等遭遇的困難，並以後備軍人訓練已有常態計畫為由，否定此計畫；輿論也因為當前反黑道的立場而對民間訓練自主防衛力量可能會遭黑道利用而有所疑慮。

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首先，我支持民間倡議國民兵防衛訓練的構想，並肯定曹興誠先生「黑熊學院」的原意及義舉。其次，國民兵防衛訓練計畫是國家防衛力量的重要一環，不是一黨一己之私，更不能淪落成為選舉議題。民防屬於國防，當然最終必須歸屬國防部統轄管理，但可以鼓勵民間機構參與組織訓練。

曹興誠先生的黑熊學院目前被軍方拒於門外，多少是因為軍方的本位主義，國民兵訓練既然目前並非歸屬各部隊的業務，基於任務權責，軍方各單位當然不會受理。

國防部全民防衛動員署除了後備指揮部負責後備軍人點閱召集、勤務召集及教育召集，應增設國民兵指揮部，負責國民兵的組織訓練及指揮，做為後備兵力的一環，可以避免目前義務役後備軍人訓練鬆散導致的戰力不足。國民兵採取志願役方式徵集，並得免除義務役後備訓練，視專長需要以志願役軍人的標準來施以訓練，並在訓練期間給予合理薪資等，以便在後備軍力中形成一支菁英部隊，平時配屬於各地方政府協助維持治安，戰時由國民兵指揮部負責指揮作戰，做為國土保衛戰的最後一道防線，包括都市游擊戰及以鄉村包圍城市等各種游擊戰術的指揮及運用，以展示我們保衛國家、抗戰到底的決心，一方面增加友軍馳援的時間，另一方面則以游擊戰消耗敵人戰力，師法俄烏戰爭中的烏克蘭，達到最終克敵制勝的目標。

此外，關於民間自主訓練防衛武力可能遭到黑道運用的疑慮，目前軍方已採用的模擬射擊器並不需要實彈射擊，仍可以達到訓練的效果，同時可以防止槍彈遭到黑道利用危及治安，應可化解相關疑慮。

（作者為空軍軍官學校兼任教官）

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