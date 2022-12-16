社論》打造現代化國軍

政府正研議役期延長。國防部長邱國正上週於立法院，被問及是否於年底前公告兵役調整時，邱部長明確說「會」，並指若月底沒有公告，等到明年再公告，就要再往後延一年，因此期望朝此方向努力。不過，行政院、總統府隨後都說，該案仍由跨部會評估，尚未定案，沒有確定的時程。軍方態度積極，府院顯得審慎，役期是否延長，以及如何延長，除了牽涉兵役制度的變革，更攸關國軍戰力的發揮。

現行四個月軍事訓練役，軍方坦言不足，專家也認為，一年方能完成整體訓練，納合格戰鬥兵之列。過去義務役役期不斷縮短，不是訓練方面已發展出快捷路徑，而是扁、馬時代就以此討好選民，並用犧牲國家安全為代價。尤其，馬英九執政，役期從一年縮至四個月，表面上要以募兵來取代徵兵，實際上只是要展現所謂兩岸和緩。但這般一廂情願，中共並未因馬的自我繳械而減緩窮兵黷武。解放軍預算連年成長，兩岸軍力一消一長，和平淪為假象。蔡政府現在檢討役期，與其說是「延長」，更應該說是「回復」正常，回到完整軍事訓練的起碼標準。

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國軍戰力是國家安全的基石，戰力愈強，愈能嚇阻共軍來犯意圖，這才是真正的台海和平。然而，民進黨在這次九合一選舉大挫敗，外界分析原因，因朝野競爭，兵役延長，也被用作選戰操弄。明明是中共升高台海情勢，對印太地區進行挑釁，部分在野人士與中共隔海唱和，硬扯是民進黨政府在破壞和平，然後想要延長義務役的役期，準備讓「役男上戰場」。此等倒果為因的錯假訊息，在選戰過程流竄。民進黨現正檢討敗選，應面對的問題是，何以這般粗糙的認知戰手法，能夠黑白顛倒。黨內不去處理這正題，卻有人認為兵役延長既是敗選原因之一，為了二○二四大選，政策應緩議。這不僅中了認知作戰之蠱，更在國家安全上自毀長城。

兵役延長，各界聚焦所在，不單是否由四個月延長至一年，而是軍事訓練內容有無與時俱進。部分反對意見認為，延長役期若還是延續過往訓練，成效有限，遑論打造「現代化部隊」。尤其烏俄戰爭後，啟發諸多軍事概念。即便傳統步兵，烏克蘭遭遇攻擊，面對的是俄軍裝甲部隊，我們軍方推行「練心練技」的刺槍術，就予人未能跟上時代變化。況且台海軍事衝突，勝負主要決定於海、空，以及能否拒止共軍登陸為主，無人機所帶來的軍事革新，若讓役男「訓練打電動」，熟悉無人遙控戰具的操作，都應該列入積極思考的方向。

維護台海和平與穩定，已是全球主要民主國家的共同語言，位處第一線的台灣，責無旁貸，兵役延長以完善軍事訓練，亦是向盟邦傳遞我們捍衛民主價值的決心。另方面，我們亦盼能與美國等國家，提高軍事安全的合作程度，除了軍售，台美也能將人員的訓練與交流，更為制度化。美軍是全世界最具實戰經驗，我們研議兵役延長，在軍事訓練上，若能派遣一定數額的役男，前往美國接受相關組訓，練就現代化的軍事思維，這也有助加速軍事革新。目前國軍雖有赴美讀軍校，但屬鳳毛麟角，不易有實質影響。國防部近期並證實，台灣首位畢業於美國西點軍校的洪姓女軍官，申請退伍。而且，目前軍官裡只剩一位西點軍校畢業生，說明這不是個案。因為量能不夠，無法帶來改變，反而因為適應難題，只能離開部隊。

美國國會現正討論年度國防授權法案，其中計畫未來五年內，提供台灣一百億美元的軍援。以五年為匡列時間，透露台灣必須加速腳步提高國防戰力，才能遏阻共軍來犯野心。而對此軍援，我們也期待不光是軍事裝備的支持，這些預算，應要納入我方人員的訓練，並涵蓋較具規模的役男，也能赴美受訓。台美具體合作，這樣的兵役延長，還能因此提高年輕一輩的國際視野，勢必會獲得國人更多的支持。此外，現代化的國軍，對於守護台灣主權的信念，亦應由上到下，牢固扎根在部隊。不過，我們軍校，在校史介紹，很多仍溯源早年創建「黃埔軍校」，這是當年國共合作的背景，卻與現在台海情勢相悖，並給中共得以藉機統戰進行滲透。退役將領曾經講出「國軍共軍都是中國軍」敵我不分之語，說明思想問題的嚴重。兵役要延長，留存在部隊裡「大中國」的窠臼，應要儘速根除。因為，我們的部隊不僅要現代化，還必須是真正的「國」軍。

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