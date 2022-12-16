自由廣場》如果美國將台灣納入「核武保護傘」…

◎ 張延廷

美國國家安全會議指出，俄羅斯正在擴充核武庫並推動核武現代化，因此再次堅定致力在印太區域強化核威懾能力，最近又將具有核子攻擊能力的B-21匿跡戰略轟炸機問世，不難看出美國戰略正在朝新的核武平衡布局，對亞太乃至世界安全格局產生新的變數。

為對北約軍備發揮制衡功能，從蘇聯時代至今，俄羅斯便一直在戰略前沿部署先進飛彈系統，藉之以延續冷戰時代的核威懾策略，以利由軍事力量建構優勢的外交影響力，因此美國和北約國家在日後將採取何種應對策略，非常值得關注。

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目前歐洲的戰略考量與俄羅斯的軍事計畫、外交姿態、軍備管控都有密切相關。雖然德、法等北約第一線成員在冷戰結束後都明言反對美國在其境內屯放核武，但北約的軍事部署仍以美國的歐洲政策為指導原則。如今普廷仍不排除在烏克蘭動用核武，等於將原本的危機檯面化，使整個歐洲都壟罩在核威懾的陰霾裡，但在美國完成「義勇兵三號」洲際彈道飛彈試射後，更有信心及能力擴大在歐洲的核武威懾及保護。

至於美國在亞洲的核武部署則相對緩和，僅在一九七二年越戰進入「線衛二號作戰」尼克森授權美軍對北越實施無限制轟炸行動後，才有零星的戰術核彈由戰轟機攜掛，但從未使用。而日前美國國防部表示，明年將是美軍在印太軍力部署變革性的一年，會陸續強化與地區盟友的合作，尤其在美國完成新一代「俄亥俄級」戰略飛彈潛艦，以及B-2匿蹤轟炸機開始於印度洋迪亞哥加西亞環礁(Diego Garcia)及澳洲北部領地起降，加上完成和日本的反彈道飛彈系統部署之際，長遠而言，有可能將印太地區納入美國新的「核武保護傘」。

台灣是美國在西太平洋第一島鏈中樞，美國如果將台灣納入「核武保護傘」，將能防堵中共軍力延伸太平洋。但如此彷彿冷戰時代的思維，在全球經貿消長此起彼落的同時，是否符合我國的長遠利益，箇中蹊竅值得思量；應全力促成利多弊少、利益極大化的目標。

面對新的世局，考量我國位於亞洲「熱區」，更應該謹慎應對，一方面力邀美、日將傳統安全防護範圍納入我國周邊區域，以強化相近的民主價值，來共同分擔軍事對抗的風險與成本。另者，也有必要建立國人正確的戰略安全觀念，並積極建構我國最佳的圖存、發展、壯大的戰略節奏。

（作者為前空軍中將副司令、清華大學榮譽講座教授）

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