自由廣場》白紙革命對中共治理的影響分析

◎ 孔憲臺

中國多地民眾最近因不滿嚴格防疫，走上街頭表達不滿，引發「白紙革命」，彭博社、華爾街日報和紐約時報等紛紛以天安門六四事件以來，中國共產黨面臨的最巨大挑戰之一描述此事。然而兩者仍有不小的差距，例如抗議群眾並無明顯的組織性、各地抗議也無串連跡象、訴求主要以防疫政策及社會問題為主，政治訴求不明確，加上中國當今社會監控的能力與工具較當年強大，縱使可能有少許反習勢力背後支持，但在習權在握的當下，此事件不至於對中國政治產生重大影響。

近年中國青年面臨著內部經濟下滑、社會階層固定導致的階層流動困難、社會問題激化等問題而產生「與其跟隨社會期望堅持奮鬥，不如選擇『躺平』，無欲無求」的態度。而中共面對疫情採取不合理的「動態清零」策略，更使社會（特別是青年）瀕臨崩潰邊緣。白紙革命在開始之初獲得各地迅速響應，因與上述背景相關。而中共採取軟硬兩手的策略回應白紙革命，軟的包括政府與媒體對病毒的宣導慢慢轉向，政府也漸漸放鬆限制；硬的則開始透過各種數位監控工具，抓捕抗議群眾。

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中共放寬規定應能暫時緩解部份的憤怒，但仍無法消除近年對於國家、社會的不滿。而當前在中國發動抗議仍十分危險，中共對白紙革命的迅速壓制，讓多數青年即使對現況有諸多不滿，亦不會干冒人身安全風險表達訴求。在不能自由表達訴求，不滿又無法完全消弭的情況下，研判躺平主義將會更嚴重，演變成更多人選擇聽天由命的不作為、不配合。

或許我們應該關注的不是「白紙革命」有多類似積極衝撞體制的「六四事件」，而白紙革命能否與當年甘地發起「不合作運動」有相似效果。一戰結束後英國對印度的統治轉趨嚴厲，反英運動隨之興起，要求獨立自治的呼聲高張。甘地和平消極抵抗的方法，使當地的殖民政府近乎癱瘓，使英國政府不得不頒布新憲法，讓印度逐漸自治。

當越來越多的中國人採取躺平、擺爛，對中共的治理來說，所造成的經濟政治社會衝擊，可能比零星抗議更令中共困擾，因此白紙革命後續的發展仍不容小覷。

（作者是台灣金控暨臺灣銀行政風處處長）

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