自由廣場》台灣踢進世界盃決賽

◎ 高碩泰

作為一個忠實的足球迷，連著好幾個禮拜徹夜觀賞精彩的世界盃比賽，雖然犧牲睡眠，仍不亦快哉，更欣喜發現台灣的優質產品也無所不在，順利晉級了決賽。

根據媒體統計與報導，在卡達參賽的卅二支國家代表隊，其中高達廿二支穿著的全球品牌球衣，都是由台灣知名紡織廠商提供的先進環保產品。可以確認的一例，即是每場比賽球員的緊迫盯人攻防、接觸、碰撞，未出現以往常見扯破球衣，或球員汗水淋漓，全身濕黏狼狽的鏡頭，在在必須歸功於台灣研發的尖端環保、韌性材質。

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難能可貴的是這些環保合成纖維，幾乎全部來自回收的寶特瓶，經過獨特的工法與製程，符合快速吸汗、散熱，質量輕、防透視，加上低碳排放的高門檻需求，近年來廣泛受到國際頂級體育品牌的青睞，成為全球供應鍊不可或缺的一員。台灣廠商高達八成的市占率，穩居世界龍頭，又是另一項隱形冠軍，我政府也透過民間企業這項技術優勢，加強對友邦的援助合作，為外交加分，國人應同感驕傲！

台灣紡織產業多年來經過成功轉型與精進研發能力，上、中、下游無縫垂直整合，從紗線、布料、設計到成衣，品質保證，但仍須兢兢業業，快速反應，保持競爭力，朝著高值化創新路線邁進，不容自滿。

倒是沙漠小國卡達從贏得本屆世界盃主辦權到比賽正式開踢，有關涉嫌貪汙行賄、違反人權、勞權、性別平權議題的爭議不斷，甚至比賽用球的製造、場館設施等是否涉及歧視移工、危害勞動安全、破壞大氣環境，引起不少指控。台灣優質企業在爭取全球商機的同時，當須恪守普世核心價值與環保、社會及良治的ESG責任，維護品牌信譽，始能有效攻門得分！

（作者為退休大使、體育迷）

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