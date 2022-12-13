自由廣場》台灣與英國 有拓展軍事交流空間

◎ 姚中原

台灣與英國雖無軍事合作關係，但隨著中共軍力在印太區域日益擴張，加上近年英國十分關注台海局勢，以及英國國會議員十一月廿九日以官方名義組團來訪，未來台英兩國應有軍事交流的戰略空間，共同維護區域安全與穩定。

路透社十二月五日報導，英國下議院國防委員會主席埃爾伍德（Tobias Ellwood）表示，英國應加強與台灣的軍事交流，並更勇敢地在國際上支持台灣，英國對台灣的軍事協助有「很大的探索空間」；他並透露日前隨華府智庫「德國馬歇爾基金會」訪問團來台時，曾討論到台灣的潛艦國造計畫；他強調，英國在協助烏克蘭對抗俄羅斯上比其他國家更多，其他國家則緊隨其後，未來應無任何事能阻止英國也對台灣做同樣事情。

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埃爾伍德的談話深具意義，值得我國安高層官員重視。因為他是英國執政保守黨資深議員，二○一七至一九年在英國防部擔任過政務次長，對全球軍事情勢有深入瞭解，也對英國的國會政治有相當影響力。

近年來英國受到美軍自由航行南海的影響，已開始重視區域內「中共軍事擴張」以及「兩岸軍事緊張」的全球安全議題，除與美國站在同一陣線外，也實際展開軍事與外交活動。二○一八年英國皇家海軍軍艦首次駛入南海；二○二一年三月英國政府公布「傾向印太」的「整合性評估報告」、七月英國皇家海軍伊麗莎白女王號航母打擊群駛入南海並進行「航行自由」的演習、九月英國與美、澳共同成立有亞洲北約之稱的「三方安全夥伴」，都在對中國擴軍南海與挑釁台灣發出嚴重警告。

去年十月英國國防大臣華勒斯出席北大西洋公約組織會議時，公開譴責中國，軍機入侵台灣防空識別區是危險行為並破壞區域穩定。近來英國首相蘇納克等政府高層官員也多次在公開場合強調，台海和平穩定攸關印太區域和平，並支持台灣參與國際組織，顯示英國重視台灣國際地位和建構一個安全的台海與印太區域。

英國《經濟學人》曾聲稱台灣是世界上最危險地區，台海戰爭亦被各國認定隨時可能爆發，因而英國近來就更關注中國破壞台海現狀及威脅全球安全行為。台灣與英國在自由、法治及人權具有共同價值觀，雙方也有相當程度的貿易往來。未來更應把握戰略契機，善用「國會外交」，協助拓展與英國的軍事交流，包括情報交換、國防智庫合作、潛艦建造技術，以及假訊息和網路攻擊等複合式威脅等議題，都是兩國可先合作的方向。

（作者是前國防部戰略規劃司簡任副處長、大學兼任教授）

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