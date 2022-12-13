自由廣場》世界盃缺席，台灣應從根基做起

◎ 林逸民

本屆卡達世界盃出現許多令人津津樂道的黑馬崛起、以弱勝強賽事，包括日本隊於小組賽先後力克兩大歐洲足球強國德國、西班牙，沙烏地阿拉伯於小組賽打敗擁有超級球星梅西的阿根廷，以及摩洛哥一路過關斬將成為首個進入四強的非洲國家，這些勝利都獲得全球關注，為母國不僅帶來賽事上的榮耀，其國際宣傳效果價值更是難以估計。

台灣受美國影響，主要運動賽事是棒球與籃球，儘管台灣也深受日本影響，但相對於日本有足球聯盟，台灣足球風氣卻一直有如荒漠。

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若是純粹論國民的運動與健康，每種球都一樣好，不過台灣還需要在國際上爭取關注與支持，發展的運動項目就必須思考宣傳與經濟效益。若論全球關注程度，足球遠遠勝過籃球、棒球，全世界運動產業足球約佔四十三％，其次為美式足球十四％，籃球僅為第三，佔六％。

台灣在國際戰略上，實在應該積極發展足球，但許多人對此往往提出失敗主義論點，不論是人口、財力，或是說社會風氣問題。但這些都不成藉口。

台灣二三○○萬人口，與摩洛哥三七○○萬人口，屬於同一量級；世界盃上屆亞軍克羅埃西亞，人口僅不到四百萬人；南美傳統足球強國之一的烏拉圭，人口僅約三五○萬人；在本屆世界盃會外賽擊敗傳統足球強權義大利，使得義大利竟然無法出賽世界盃的北馬其頓，人口更僅約二百萬人。

若論財力，台灣的人均GDP是摩洛哥十倍以上，是克羅埃西亞二倍左右，更別說克羅埃西亞一九九五年才打完獨立戰爭，克羅埃西亞國家隊支柱莫德里奇，正是在獨立戰爭時期長大，台灣社會條件再差，也不會比戰亂國家更糟。許多貧困出身知名球星，小時候常常沒有任何設備就踢球自娛，足球其實是財力門檻最低的運動之一。

若談風氣，的確，台灣小朋友普遍不踢球，但如果只論國家隊的發展，摩洛哥雖有踢足球風氣，但此次主要仰賴在外國出生長大球員，與本國風氣並無絕對關係。更別說，社會風氣也可積極塑造。

此次世界盃沙國戰勝阿根廷，大為提升沙國在阿拉伯國家中的聲望，摩洛哥一路挺進，更使摩洛哥成為伊斯蘭、阿拉伯、非洲三個概念的總體精神領袖，足球的國際效應之大不可輕忽，台灣實在不應荒廢足球發展。只要有計畫的長遠規劃，足球風氣一定能發展，國家隊一定能成功，只是不為也，非不能也。

（作者是福和會、台灣聯合國協進會理事長、醫學博士）

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