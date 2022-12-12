自由廣場》延長役期之外的努力

◎ 鄭松輝

募兵制以來，在少子化及社會氛圍渲染下，部隊招募成效一直備受挑戰，不只成為基層部隊的重要任務，在中共軍事威脅的當下，義務役兵役役期延長也成為各界討論焦點，兵役延長在諸般考量下，似乎箭在弦上不得不發。

兵役延長的政策主張，從長遠來看，的確有助於部隊基礎兵力立即的補充，減緩兵員需求與招募壓力，但從當初推動募兵制的初衷來看，是否又走回頭路？而這幾年我們到底走了多少冤枉路？牽一髮而動全身，沒有審慎的思考，說改就改，說動就動，輕則傷筋挫骨，重則成為瓦解國軍戰力最大的殺手，部隊招募真的只剩下這一帖良方了嗎？面對兵役制度的調整與檢討，我們還是必須全盤檢視審慎以對。

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除了從義務役役期延長著手外，或許現行的募兵制度也有值得精進之處。例如檢視志願役的薪資結構，真的足夠符合鼓勵從軍的誘因嗎？尤其在當前的兩岸情勢與社會氛圍下，看似不容易。志願役官兵目前的各項專業加給、勤務加給是否適切，是否真的能夠成為激勵部隊訓練、提升官兵專業素質的誘因與動力？我們應該從人員編制、薪資結構上好好檢討精進，或許我們更應該著眼類似的體質問題。

政府雖已著手改善官兵居住環境，國防部也針對體能訓練及基礎訓練著手調整及精進，但要成就現代化專業的部隊，就必須讓部隊訓練專業化，以打靶為例，部隊打靶從頭到腳都必須自己張羅，壓縮了許多部隊訓練的時間，如能整合各地區訓練場地，由專責部隊負責管理，單位打靶，只要穿著裝備，帶把槍，就可以順利的完成射擊，或許這才是現代化訓練的思維。

再者，數不清的雜事，成為進入軍中最大的障礙。部隊常存有吃到飽、用到滿的觀念，一進入部隊，似乎要樣樣全能，更要一專多能，看似沒錯，但從正常人的心理看來，如此下去，求職者往往避而遠之，即便有崇高理想與初衷，難免被無數的挫折打擊。所以我們應該去思考，如何提升專業訓練時數，與作戰非相關的行政勤務，如營舍修繕、割草等，適時委商或招募聘僱人力來搭配運用，如此讓官兵專注於操課訓練，降低進入軍中執行任務的不確定感，這才能提升招募成效，也是招募成效不足的主要原因。

我們熱愛這個國家、這塊土地，沒有人會放棄保衛家園的責任與權利。世上沒有廉價的國防，願意投身軍旅者，相信國人都會給予支持及照顧，這是必須形成的共識。期盼在政府及各級長官的智慧下，能真正找到問題，更希望本次的改變不止是頭痛醫頭、腳痛醫腳而已。

（作者為備役中校，台北市民）

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