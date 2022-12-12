自由廣場》碩士在職班不宜等同正規班

「公務人員陞任評分標準表」應修正

◎ 王瑞興

這次九合一大選，候選人「洗學歷」成為選戰焦點，尤其是在職碩士班。政治人物「洗學歷」有利於選情，公務員則有助於升遷，但如具有大學學歷循序進修，或學校嚴格把關，確實有益個人學養，可惜實際執行，偏離高教初衷。

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依據教育部統計，擁有碩博士超過一百五十萬人，每年還量產六萬人，大量的碩博士讓其快速貶值，例如八月間農委會所屬機關「蔬菜系」徵才，月薪不到三萬元，需具碩士學位，這碩士應是取得學士後的正規班。另一方面，大學基於財務需求，廣設碩士在職班，採多元入學，高中職畢業可憑資歷就讀，甚至小學畢業都可用特殊條款，最終人人能入學，個個能畢業。

正規班與在職班碩士最大差異，在於如未具有學士學位，缺乏大學基礎學科訓練，例如經濟學、統計學、民法及政治學等一般課程，遑論專業課程，學養難以相提並論。

尤其碩士在職班氾濫，造成公職升遷不公，筆者任職文官學院時，統計高考及格參加基礎訓練公務人員學歷，碩士學位約佔半數，且多畢業於國立大學。這些正規班碩士應是政府未來重要骨幹，但因碩士在職班氾濫，正規班碩士升遷未必有利，遑論學士。因依「公務人員陞任評分標準表」，學歷評分標準：高中職二分、大學四分、碩士五．五分，更重的的是，綜合考評二十分賦予機關首長就出缺職務需要等評分，高中畢業只要「洗學歷成碩士」評分大躍進外，還能讓機關首長有理由「欽點」，以至於國立大學學士或正規班碩士升遷不如原始學歷高中職的在職班碩士，這種現象常存在「升遷看背景」的地方政府，加上靠著「拍馬溜鬚」及「杯光觥籌」，不學無術也能擔任首長及政務官。以南投縣為例，近兩任選縣長均透過洗學歷為碩士，人員升遷自然靠關係，各種指標顯示「南投又老又窮」，並非無因。

鼓勵終身學習有其必要，可惜許多公務員追求的是「學位」，而非「學力」，付出高額學分費，可以眺望加官。因此，建議主管機關修正「公務人員陞任評分標準表」，碩士在職班不宜等同正規班，讓公職陞任能夠公平合理。

（作者曾任國家文官學院組長，南投市民）

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