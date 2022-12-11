自由廣場》當交通混亂成為台灣之恥

◎ 李芳遠

在後疫情時代，當台灣開放國境，準備迎接各國觀光客之際，包括日本、美國、英國、加拿大、澳洲等國家，都在來台旅遊須知內提醒，台灣的交通對行人相當不友善，CNN電視台更是毫不客氣地指陳，台灣的交通根本就是行人地獄！我也要不客氣地回應CNN：台灣不僅是行人地獄，更是守法用路人的地獄。

台灣除了行人過馬路必須全神貫注以防被撞之外，路邊的違停車輛更是無法無天，狹小的巷弄被停成了一線道，臨停買早餐、手搖飲的車輛為了自己的方便，置其他用路人的安全於不顧；此外，高速公路部分駕駛人毫無防衛駕駛觀念，車頭貼前方車尾，或者是隨意變換車道，以及不斷地插入他車的安全車距範圍內，這些亂象，除了靠交通執法，筆者以為，每個人從自己做起，善用交通工具以及用時間換取空間，才是治本的方法。

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所謂的善用交通工具，大家都知道交通尖峰時刻以及假日，市區停車位難求，那麼用路人就不應該開車進城，而是選擇騎機車或搭乘大眾運輸工具，不僅環保、省錢，同時也釋放出更多空間給其他用路人。至於以時間換取空間的概念，就是提早出門上班，有些職業的工作性質是比較彈性的，老闆可以規劃彈性上下班打卡制，除了方便接送孩子上下學之外，對改善交通壅塞也有幫助。

台灣地狹人稠，當大家都買得起車，都習慣出門開車，交通法規再怎麼修正，做再多的交通建設，改善亂象的效果有限。不如由我們自身認真思考，搭乘大眾運輸工具降低空汙、改善交通混亂等優點，更視為是一個國家人民素質的具體呈現。

（作者為國中教師，台南市民）

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