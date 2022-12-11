自由廣場》談AGM-88反輻射飛彈運抵台灣

◎ 張延廷

空軍向美採購的AGM-88「高速反輻射飛彈」，已運抵台灣，飛彈型號為HARM系列改良的E model最新衍生型，屬美軍現役飛彈的升級版，可看出美國極度重視台海情勢變化。

由於大陸沿海主要基地的電子反制能力提高，已對各國穿梭台海的海空航班形成安全隱憂，因此川普政府批准出售HARM並不意外，顯示美國有意藉此加強我空軍在反制對岸「第一擊」的有效戰力。尤其是針對中共歷年軍改過程中，始終強調「打贏複雜電磁環境下的高技術局部戰爭」各項想定，達到「以空制海」、「以海護陸」的聯合作戰目標。

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再由我國近年向美採購的各型機載高性能武器觀之，唯一延緩的軍備是可供F-16V裝掛的AGM-154C「聯合防區外遠距遙控精準飛彈」，這型號稱「小巡弋飛彈」的先進武器原本應在明年交付，現在美國延後到二○二六年撥交，不僅為了搭配我國採購F-16V(Block 70)新機製程中作的系統整合，也是美國盱衡台海情勢演變，需要再搭配其他更有嚇阻力量的武器，因此將「聯合直攻彈藥」售予台灣。

AGM-88高速反輻射飛彈是川普政府宣布售台，雙方隨後簽訂發價書，二○一九年五月才由美軍與廠商洛克希德馬丁簽約。此時拜登政府宣布對台出售「改良型」AGM-88，極可能是性能提升的版本。目前最新的AGM-88E「先進攻能反輻射導引飛彈」是使用最新發射軟體，頻率覆蓋範圍包括Ka～Ku波段的「數位式反輻射自動搜尋感測器」、「全球定位／慣性戰術飛彈導引系統」和「主動式毫米波雷達終端導引系統」組成的多模式複合飛彈導引技術，電子抗干擾能力大幅升級，作戰效益極大。

AGM-88是美國現役空對地反輻射飛彈主力，可以攜帶的機種包括F-16C/D、F/A-18戰機等。美國和日本、澳洲每年春季在關島的「北方對抗」聯合空戰演習，都將模擬試射HARM飛彈納入主要訓練科目，目的就是從空中的聯合機隊以分批次、分空層的戰術投射，摧毀對手的重要防空飛彈和雷達，而這種訓練科目，正是我國空軍飛行員亟待培養的戰術專精之一，以期先期壓制中共的軍事冒進。

台灣往年的國防預算平均為三千餘億元，而明年的預算卻高達五千餘億元，軍備自製固然為強軍根本，但外購也屬必要之舉，但已付出的軍購金額不見得能如期獲得裝備，在新世紀國際軍備仍以「買方市場」為原則的前提下，對於裝備更新的順位和次序應爭取由我方主導，特別在台海成為不穩定的熱區時，國防部和政府高層必須對國人清楚說明，秉持國家安全與我方利益為最大考量，必須向美據理力爭最需要的軍事裝備，以適時彌補戰力空缺。

（作者為前空軍中將副司令、國立清華大學榮譽講座教授）

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