自由共和國》黃文局／2024年的統一與反統一的選擇

今年二月，俄國入侵烏克蘭，數十萬人民外逃。不過，烏克蘭總統澤倫斯基，立即聲明：「我在這裡，我不離開！」民心立刻穩定。圖為澤倫斯基前往頓涅茨克戰區 與前線軍人自拍留念（路透檔案照）

黃文局／GTI共同創辦人

今年五月底，中國在南海軍演，情勢緊張，六、七 月，台灣申請移民國外的數量，大幅增加。最近這二個月，有些金融公司的高級理財專員，幫忙不少有錢人把錢轉移到新加坡。可見，台灣內部，人心惶惶，尤其是高端分子。馬英九的「票投民進黨，青年上戰場」的口號，似乎隱隱發酵。

其實，這現象也很正常。今年二月，俄國入侵烏克蘭，數十萬人民外逃。不過，烏克蘭總統澤倫斯基，立即聲明：「我在這裡，我不離開！」民心立刻穩定，國外的影星、明星、運動員等，紛紛打包回國，很多不幸戰死。

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世界各國原來的估計，俄國打烏克蘭，好像大象踩小蟲，不出三天，那想得到，打了十個多月，烏克蘭不但撐住，還反守為攻，勝利在望。

這給台灣的啟示，就是「人民的意志」最重要。

如果台灣人民不願意失去自由民主，那麼，就必須全力捍衛。自己的國家自己救，自救人救。如果自己都放棄求生意志，神仙也救不了你。

另外，由烏克蘭的例子可知，只有「人民的意志」是不夠的。沒有美國及歐洲國家的金援與軍援 ，烏克蘭早被併吞了。

因此，小國對抗大國，需要二個條件，即「國內共識」與「國際支持」，缺一不可。

也因此，前總統李登輝說，如果台灣人民有七十五％支持獨立，台灣就獨立了。目前，問問親友、同學、同業等，不論代價，都要支持台灣獨立的，不會超過五十％。因此，台灣社會，仍然糾結在這個命題當中，維持現狀的，仍占多數。為什麼？台灣真正獨立（法理）的條件，仍未滿足。至少，「台灣共識」尚未成熟。

眾所皆知，猶太人是最成功的商人，包括索羅斯、雅詩蘭黛、高盛金融公司、梅西百貨公司等，科技界、科學界、音樂界、影劇界等，也都閃閃發光，不必一一列舉。

猶太人被滅國三次，不管流散到那個國家，他們都仍心存消失已己約二千年的「祖國」。因此，猶太人的「人民的意志」，無庸置疑。

但是，他們要建國，也需要「國際支持」，以色列宣布獨立建國之後的十一分鐘，美國總統杜魯門立即承認，過二天，蘇聯也跟進，美國蘇聯承認了，英國、日本等世界各國，也紛紛跟進，大功告成。

二○一七年，西班牙加泰隆尼亞獨立公投，超過九十％的支持度，但是，沒有任何一個強國發聲支持，功敗垂成。

但是，猶太人建國，為了得到「國際支持」，投入多少資金？花了多少人力？利用多少關係？

如果不是想盡各種管道，找到杜魯門總統當兵及作生意的夥伴，猶太人雅各布森 （Edward Jacobson），後來成為第一任以色列總統的魏茨曼（Chaim Azriel Weizmann)，根本無法進入白宮，說服杜魯門。

台灣人在「國際支持」上，投注多少心力與資金？又有什麼特殊關係？

台積電在美國、日本設廠，對「國際支持」有一定的貢獻。但是，我們要有更多的「護國神山」才能更確保台灣的安全。看看以色列的「人際網絡」之綿密，他們的成功，其來有自。

請記得，國際政治，沒有「天上掉下來的禮物」。西方諺語：「你搔我的背，我就搔你的。」（你幫我，我助你）。You scratch my back and I’ll scratch yours.

天下沒有白吃的午餐。各國都以自己國家利益的考量，最為優先，天經地義。

沒有人希望打仗，生靈塗炭。但是，俄國就是要侵佔烏克蘭，烏克蘭沒有選擇，只有挺身對抗。

今年八月，美國眾議院議長佩洛西訪台，台海更加緊張，國民黨副主席夏立言竟然於此時率團訪問中國，這給外國人什麼訊息？跪地求饒？

馬英九鼓吹：「票投國民黨，兩岸無戰場」。如果是這種方式，與棄械投降，有什麼兩樣？

中國天天軍機軍艦繞台，干擾台灣人民的生活，威脅台灣的安全。這種口號與行動，不是把台灣人民當白痴？

由過去的西藏、新疆、香港的例子，一再證明，中國的和平協議，都是幌子，只有併吞才是真的。被併吞了有什麼可怕？像香港、新疆等的生活方式，不只可怕，而是恐怖，生不如死。

中國駐法大使盧沙野表示，統一後將「再教育台灣人」。也有傳言，統一後，留島不留人，令人不寒而慄。

因此，二○二四年總統大選，基本上，是「統一」與「反統一」的選擇。

如果台灣人民可以接受香港、新疆等沒有自由民主的生活方式，那麼就投降，支持統一，那就不必上戰場。

如果不願意被統一，就必須自立自強。加強國防民防，以嚇阻中國侵台的想法。只有台灣人捍衛自由民主的共識超過七十五％，台灣維持現狀才有可能。

陳水扁執政時代，一人之下，萬人之上的馬永成，八年實務歷練，功力非凡。我曾問他，以你的經驗，治國最重要的工作是什麼？他說：「一個國家，好像一座房屋，最重要的支柱，一是國安（國防與安全），一是財政。這屋頂的兩頭頂住了，裏面什麼交通建設，文化藝術，都還有時間處理。」

誠哉斯言，國安不保，還搞什麼建設？財政不支，那有餘力推動文化？

一棒打醒夢中人！真是寶貴的活生生的心得。

九一一事件發生時，國務卿鮑威爾正在秘魯與南美洲的領袖開會，他鎮定的說：「敵人可以催毀我們的大樓，但是，破壞不了我們的自由民主制度。」

捷克政治家杜布切克對抗強權時說：「你可以催毀花朵，但是，你不能阻擋春天的來到。」

台灣面對虎視耽耽的中國時，我們也會對他們說：「你可以催毀我們的建設，但是，無法阻擋我們追求自由民主的意志與決心！」

公元前一百年前左右，有位猶太智者希列爾 Hillel 說：「我們如果不為自己而戰？誰會？如果不是現在？何時？」

過了大約二千年，以色列終於在一九四八年，再度建國。

台灣正值風雨飄搖的時刻，二○二四年總統大選，僅剩十三個月。所有台灣人民，都必須投票選擇自己命運。

台灣人民真幸福，不必上戰場就可以決定自己的將來。

問題是，你只有兩種選擇，「統一」或「反統一」。你的選擇，不只影響你個人，也影響你的家人，甚至，影響所有台灣人。你的選擇，可能替台灣帶來長治久安，也可能令台灣萬劫不復！

台灣的前途，在你們手上，尤其是，年輕人的手上。

天佑台灣！

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