自由共和國》黃文局／2024年的統一與反統一的選擇

今年二月,俄國入侵烏克蘭,數十萬人民外逃。不過,烏克蘭總統澤倫斯基,立即聲明:「我在這裡,我不離開!」民心立刻穩定。圖為澤倫斯基前往頓涅茨克戰區 與前線軍人自拍留念(路透檔案照)

黃文局/GTI共同創辦人

今年五月底,中國在南海軍演,情勢緊張,六、七 月,台灣申請移民國外的數量,大幅增加。最近這二個月,有些金融公司的高級理財專員,幫忙不少有錢人把錢轉移到新加坡。可見,台灣內部,人心惶惶,尤其是高端分子。馬英九的「票投民進黨,青年上戰場」的口號,似乎隱隱發酵。

其實,這現象也很正常。今年二月,俄國入侵烏克蘭,數十萬人民外逃。不過,烏克蘭總統澤倫斯基,立即聲明:「我在這裡,我不離開!」民心立刻穩定,國外的影星、明星、運動員等,紛紛打包回國,很多不幸戰死。

世界各國原來的估計,俄國打烏克蘭,好像大象踩小蟲,不出三天,那想得到,打了十個多月,烏克蘭不但撐住,還反守為攻,勝利在望。

這給台灣的啟示,就是「人民的意志」最重要。

如果台灣人民不願意失去自由民主,那麼,就必須全力捍衛。自己的國家自己救,自救人救。如果自己都放棄求生意志,神仙也救不了你。

另外,由烏克蘭的例子可知,只有「人民的意志」是不夠的。沒有美國及歐洲國家的金援與軍援 ,烏克蘭早被併吞了。

因此,小國對抗大國,需要二個條件,即「國內共識」與「國際支持」,缺一不可。

也因此,前總統李登輝說,如果台灣人民有七十五%支持獨立,台灣就獨立了。目前,問問親友、同學、同業等,不論代價,都要支持台灣獨立的,不會超過五十%。因此,台灣社會,仍然糾結在這個命題當中,維持現狀的,仍占多數。為什麼?台灣真正獨立(法理)的條件,仍未滿足。至少,「台灣共識」尚未成熟。

眾所皆知,猶太人是最成功的商人,包括索羅斯、雅詩蘭黛、高盛金融公司、梅西百貨公司等,科技界、科學界、音樂界、影劇界等,也都閃閃發光,不必一一列舉。

猶太人被滅國三次,不管流散到那個國家,他們都仍心存消失已己約二千年的「祖國」。因此,猶太人的「人民的意志」,無庸置疑。

但是,他們要建國,也需要「國際支持」,以色列宣布獨立建國之後的十一分鐘,美國總統杜魯門立即承認,過二天,蘇聯也跟進,美國蘇聯承認了,英國、日本等世界各國,也紛紛跟進,大功告成。

二○一七年,西班牙加泰隆尼亞獨立公投,超過九十%的支持度,但是,沒有任何一個強國發聲支持,功敗垂成。

但是,猶太人建國,為了得到「國際支持」,投入多少資金?花了多少人力?利用多少關係?

如果不是想盡各種管道,找到杜魯門總統當兵及作生意的夥伴,猶太人雅各布森 (Edward Jacobson),後來成為第一任以色列總統的魏茨曼(Chaim Azriel Weizmann),根本無法進入白宮,說服杜魯門。

台灣人在「國際支持」上,投注多少心力與資金?又有什麼特殊關係?

台積電在美國、日本設廠,對「國際支持」有一定的貢獻。但是,我們要有更多的「護國神山」才能更確保台灣的安全。看看以色列的「人際網絡」之綿密,他們的成功,其來有自。

請記得,國際政治,沒有「天上掉下來的禮物」。西方諺語:「你搔我的背,我就搔你的。」(你幫我,我助你)。You scratch my back and I’ll scratch yours.

天下沒有白吃的午餐。各國都以自己國家利益的考量,最為優先,天經地義。

沒有人希望打仗,生靈塗炭。但是,俄國就是要侵佔烏克蘭,烏克蘭沒有選擇,只有挺身對抗。

今年八月,美國眾議院議長佩洛西訪台,台海更加緊張,國民黨副主席夏立言竟然於此時率團訪問中國,這給外國人什麼訊息?跪地求饒?

馬英九鼓吹:「票投國民黨,兩岸無戰場」。如果是這種方式,與棄械投降,有什麼兩樣?

中國天天軍機軍艦繞台,干擾台灣人民的生活,威脅台灣的安全。這種口號與行動,不是把台灣人民當白痴?

由過去的西藏、新疆、香港的例子,一再證明,中國的和平協議,都是幌子,只有併吞才是真的。被併吞了有什麼可怕?像香港、新疆等的生活方式,不只可怕,而是恐怖,生不如死。

中國駐法大使盧沙野表示,統一後將「再教育台灣人」。也有傳言,統一後,留島不留人,令人不寒而慄。

因此,二○二四年總統大選,基本上,是「統一」與「反統一」的選擇。

如果台灣人民可以接受香港、新疆等沒有自由民主的生活方式,那麼就投降,支持統一,那就不必上戰場。

如果不願意被統一,就必須自立自強。加強國防民防,以嚇阻中國侵台的想法。只有台灣人捍衛自由民主的共識超過七十五%,台灣維持現狀才有可能。

陳水扁執政時代,一人之下,萬人之上的馬永成,八年實務歷練,功力非凡。我曾問他,以你的經驗,治國最重要的工作是什麼?他說:「一個國家,好像一座房屋,最重要的支柱,一是國安(國防與安全),一是財政。這屋頂的兩頭頂住了,裏面什麼交通建設,文化藝術,都還有時間處理。」

誠哉斯言,國安不保,還搞什麼建設?財政不支,那有餘力推動文化?

一棒打醒夢中人!真是寶貴的活生生的心得。

九一一事件發生時,國務卿鮑威爾正在秘魯與南美洲的領袖開會,他鎮定的說:「敵人可以催毀我們的大樓,但是,破壞不了我們的自由民主制度。」

捷克政治家杜布切克對抗強權時說:「你可以催毀花朵,但是,你不能阻擋春天的來到。」

台灣面對虎視耽耽的中國時,我們也會對他們說:「你可以催毀我們的建設,但是,無法阻擋我們追求自由民主的意志與決心!」

公元前一百年前左右,有位猶太智者希列爾 Hillel 說:「我們如果不為自己而戰?誰會?如果不是現在?何時?」

過了大約二千年,以色列終於在一九四八年,再度建國。

台灣正值風雨飄搖的時刻,二○二四年總統大選,僅剩十三個月。所有台灣人民,都必須投票選擇自己命運。

台灣人民真幸福,不必上戰場就可以決定自己的將來。

問題是,你只有兩種選擇,「統一」或「反統一」。你的選擇,不只影響你個人,也影響你的家人,甚至,影響所有台灣人。你的選擇,可能替台灣帶來長治久安,也可能令台灣萬劫不復!

台灣的前途,在你們手上,尤其是,年輕人的手上。

天佑台灣!

