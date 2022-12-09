自由廣場》口罩與「肺葉薄膜」有感

◎ 傑米

最近做了一次心肺檢查。顧問醫生給我分析報告，說X光發現肺葉有一層薄膜，也不知何物。

醫生問：「胸肺有無不舒服？」

答沒有。

連專科醫師都不知道的東西，本人自然不懂，也無須花更多時間去探究。但有一件事我很清楚，三年前也照過一次肺，醫生並未發現「薄膜」，似乎可以推論：是戴了足足三年的口罩所致。

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專家告訴我們，現在普通人戴的口罩，都是化工紡織纖維製品，其中含有大量的化學纖維絨毛，當你大力呼吸用口罩來「阻擋病毒」時，鼻腔便會輕而易舉地吸入口罩上的纖維，於是慢慢地，你的肺部就多了一種異物。

我想，我的「肺葉薄膜」應該出自於此，八九不離十吧。

當一個人的肺葉，突然多了一層異物，雖說暫時不痛不癢，不噁心不咳嗽，但三年以後情況如何，還很難說。但願這層「薄膜」，日後也可以保護自己的心肺，令本人的免疫力如虎添翼⋯⋯

三年口罩戴下來，大腦神經似乎也受影響，除了胡思亂想，連肺部異物都可以被「歌功頌德」了。

欣聞本月開始台灣市民可以在室外解下口罩大口呼吸，羨慕不已。而我們香港的「口罩令」還不知何時才能解除，實在令人失望。口罩影響呼吸，容易導致缺氧，官員判斷因此出現誤差，也不足為奇。

看來這是一個惡性循環，唯有自求多福。

（作者為香港新界居民，退休作家）

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