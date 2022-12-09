自由廣場》「去台化」是假命題、別有居心

從半導體的產業鏈與全球化說起

◎ 賴榮偉

針對台積電赴美設廠的「去台化」說法，是一種假命題，不夠真實、無意義，且顯得別有居心。

當今世界半導體產業發展乃全球化下各國分工合作所致。美國在設計、電子設計自動化工具與製造設備等領域領先；荷蘭有半導體設備光刻機的龍頭；日本是相關設備和化學藥劑的主要供應國；臺灣是半導體元件的主要代工製造國。若無各國合作，臺灣也是無法製造。簡之，臺灣半導體本身也是全球化的產物。

請繼續往下閱讀...

「去台化」以經濟角度來批判台積電赴美的「不利益」，顯然忽略半導體產業發展本身就有的全球化創造利益意涵。

臺灣優勢在於產業鏈完整，設計、製造、封測等層面均有全球知名企業，週邊支援產業豐富；技術上，晶圓製造領先全球。劣勢在於先進半導體生產設備與材料仰賴外商供應；基礎科學研究與半導體人才的供應也值得憂慮。美國優勢在於半導體產業的供給與需求位列前矛，其在全球半導體價值鏈居關鍵地位，尤其在研發密集類活動具備強大優勢。劣勢上，在晶圓製造以及組裝、封裝與測試等關鍵價值鏈供應活動中，仍仰賴其他市場供應。

因此，臺灣基於稟賦，不僅持續招商引資；另一方面，透過台積電等的海外布局，彼此貢獻所長，可創造出雙贏效應。臺灣可進一步研發更高價值製程與產品，拉動、創造並彌補自身整個產業不足之處。論者以經濟成本質疑海外布局，實乃刻意抹殺包含臺灣在內各國一直積極布局全球化之真實。

尤其，這是個政治經濟聯動的世界。各國政府無不謀取半導體此等戰略產業的自主。台積電的美日布局，不若中國有著黨領導經濟、統戰、意識形態掛帥、國進民退、共產風崛起的風險干擾。兩岸關係，更有中共侵台的意圖與能力。台美聯盟關係的提升，自也提升台美經貿連結以及透過美國而延伸出的海外市場。民主社會的私營企業具有不能小覷的議價能力，政府與企業可以是協商的好夥伴，一同創造有利產業發展的環境。此等顯然是中國所缺乏。如此看來，「去台化」之批評顯得別有居心。（作者為大學助理教授，曾任金融公司投資研究室經理）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法