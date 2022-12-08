自由廣場》重啟三箭行銷鳳梨釋迦

◎ 陳劍賢

自去年九月台東鳳梨釋迦，因介殻蟲無故被大陸禁止輸入，這期間農委會祭出加強內銷、外銷日本及東南亞及加工三支箭，協助釋迦農解決問題，備受釋迦農肯定，但今年又遇上暖冬，十二月的台東仍有卅度的高溫，日夜溫差大，忽冷忽熱導致落果及裂果高達三成，且轉作其他農作物比率不到五%，致價格跌至史上最低價每台斤卅元，釋迦農苦不堪言，期盼農委會重啟三支箭，行銷鳳梨釋迦。

依農業天然災害救助辦法，氣候變化屬天然災害範圍，只要災損超過兩成，就可得到農委會現金救助，釋迦農請縣府迅即啟動調查機制，陳報農委會審查，期盼農委會早日補貼釋迦農落果及裂果的損失；釋迦農還提到仿「班班吃石斑」計畫，建議農委會試辦「班班吃釋迦」，但筆者認為只是權宜之計，治本之道還是農委會的三支箭。

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台東是農業縣，農民大都以種植釋迦為生,釋迦栽植面積約五千公頃，鳳梨釋迦及大目釋迦各半，大目釋迦產季三月至隔年九月，大部分為內銷，鳳梨釋迦產季十二月至隔年三月，過往九成以上銷往大陸，每年約一萬四千公噸，年產值約十二億，因此大陸無端宣布禁入令，對台東衝擊最大，所幸農委會去年行銷三箭，解決鳳梨釋迦滯銷問題，今年是否延續辦理，抑或有其他方案，未見說明；但國人大都喜好大目釋迦（甜度較低），勉強國人接受不是長久之計，而鳳梨釋迦再嫁接大目種只是擾亂原有巿場而已，治本之計是鳳梨釋迦園轉作其他農作物，但農委會轉作補助每公頃僅十萬元，釋迦農咸盼提高到廿萬元，協助農民減輕轉作負擔。

筆者認為，鳳梨釋迦治本之道就是建請農委會今年重啟三支箭，再視這兩年國內外行銷狀況，輔導農民轉作其他，而釋迦農亦應認清兩岸現況，不必苦撐待變，適時轉作，才能解決問題。

（作者是台東縣體育發展基金會董事長）

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