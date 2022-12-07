自由廣場》（鏗鏘集）白紙運動，革命星火

◎ 李敏勇

中國武漢肺炎疫情不當封控，引發白紙運動，一九八九年六四事件後，又一全國性學生與群眾抗爭。參與者手持A4白紙，無言有語，口號「共產黨下台，習近平下台」，被稱為白紙革命。海外中國人也群集中國使館外示威響應。中國的政治發展會如何？白紙革命的後續如何？普世關注，但習近平體制的牢結會被打開嗎？

波蘭導演奇士勞斯基曾以法國大革命標榜的自由、平等、博愛，拍成藍、白、紅三部電影，正是法國三色旗的象徵。一位電影人從文化看社會，和從政治看國家，並不相同，文化的立意和政治實踐常因權力的任恣而有反差。近代國家國旗都呈現立國象徵的顏色，或有具象符碼。蘇聯紅旗的鐮刀、斧頭、星，到俄羅斯的紅藍白三色旗；中國五黃星紅旗仍象徵共產國家。國旗是國家象徵，認同標誌，看世足賽應感同深受，但在台灣這個叫做「中華民國」的「國家」，旗不旗、歌不歌，混淆國家的認同。

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一九一二年，中華民國推翻清帝國，是藍色革命，象徵自由；一九四九年，中華人民共和國推翻中華民國，是紅色革命，分別為近現代政治右左發展。中華民國以殘餘中國存在台灣，依據其建國時無關的土地，彷彿一艘船飄搖著。標榜人民民主，實際是共產黨專政的中國，藉違反共產主義的走資化，成為強權，但並未循文明世界的民主原則發展。六四的改革引信被拔掉的卅三年後，白紙革命火花再起。

中國的藍色革命被紅色革命推翻，而非並置，都未形成近代自由、民主國家。革命的野望形同只是權與利的搶奪，國旗的顏色只是權力爭奪的口號，政治野心家的謊言。一九七○年代以來，世界被中國的工廠勞動條件與市場誘引，造成中國尾大不掉的危害。習近平體制反鄧小平「不管白貓黑貓論」，返回毛澤東的面面紅旗。美、中對抗不只是利益形態，也是意識形態的對抗。台灣在夾縫之間。

近代世界的民主國家，不管是帝國轉型的歐洲諸國，或國民國家的美國，甚至拉丁美洲的後殖民各國，以議會路線左右政黨共存的政治文明，體制外革命才會被體制內的改革取代。中國妄想以人民民主專政，實則共產黨專政，甚至習近平個人獨裁維繫政權，反逆世界文明的發展。經歷走資化的「改革開放」，自由、民主、人權的種子雖播在中國，但未開花。白紙革命是警鐘，若未民主化，即使中國放鬆封控熄火，不會止息！

（作者是詩人）

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