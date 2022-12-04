自由廣場》電影裡外的澎湖七一三事件

◎ 潘翰聲

《流麻溝十五號》讓隱藏的族群衝突浮現，轉型正義需要社會各個族群，都願意出來講述各自歧異的史觀，而非逃避，才能相互瞭解、同理，進而和解。戰後來台的百萬軍民及其後代，論經濟實力或文化資本，應有能力拍出另類視角的白色恐怖歷史電影，澎湖七一三事件就是絕佳對照點。

《流麻溝十五號》女主角之一陳萍，為山東流亡學生，在海邊自認是共諜挺身拯救其他同學，取材自《十字架上的校長—張敏之校長夫人回憶錄》。電影受限經費未到澎湖取景，島人眼尖一看這並非菊島的海岸礁石（澎湖千萬年前熔岩流接觸海水，形成玄武岩平坦地形；綠島北岸則聳立著由火山噴發碎屑聚積的集塊岩，顯現風化侵蝕後的崢崚），因而未引起在地關注或漣漪。當年不少部隊在澎湖中繼轉往本島，兵荒馬亂來來去去，加上生活圈封閉且語言不通，本地人較少聽聞此事件。直到幾年前，澎科大教授林寶安進行口述歷史調查，文化部、國家人權委員會、澎湖縣政府，共同舉辦七十周年特展，才廣為人知。

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國史館黃翔瑜在《台灣文獻》發表解密檔案研究，本案逮捕百餘人，其中四十五人押送台北軍法處，包括兩位校長張敏之、鄒鑑等七人迅速遭槍決，男學生除二人病死，餘送內湖新生總隊，僅有的三名女學生包括組長李嚴萍都轉送綠島感化，這就是電影裡山東口音的由來。

蔣經國到綠島視察說「這是時代的罪」，電影用來回應忠貞國民黨員的喊冤。所謂「外省人」政治犯約半數，對照當時人口結構，明顯偏高出數倍；矛盾的是，高喊白色恐怖平反的，卻是獨派和左派的聲音。電影拋出政治犯內部族群多元和路線衝突，也有獄方管理者的情欲糾葛，但劇末大結局的天堂只見「良善的人」，加害者缺席的和解，是轉型正義不夠完滿的遺憾。

電影凸顯「嚴為復審」的蔣中正親簽批示，連結綠島再叛亂案十四人判死，體現究責的轉型正義路線。對照澎湖事件發生三年後，革命實踐研究院談明華藉蔣接見時為其陳情，總統府經調查方知校長冤屈，追究基層政戰官員卻不復審。再三年後的四二五臺中事件爭取復學，就是電影提及的彰化員林建校（即今崇實高工），後來許多流亡學生畢業考取各大學，成為各界菁英或軍界、教界高官。歷史總是曲折並不簡單。

（作者為社團法人台灣樹人會理事長）

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