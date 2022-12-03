自由廣場》六年前「蔡川通話」揭密

◎ 高碩泰

貴報日前一篇社論呼籲積極努力讓世界看見台灣，化被動為主動，必有可為，吾人深有同感。

2016年12月2日蔡英文總統與美國準元首川普打了一通十分鐘的電話，也是台美斷交以來雙方最高層級的首度互動，引起全球矚目。對華府的駐美代表處而言，這絕非一個偶發奇想的即興之作，但是否必然成真，在電話沒有接通以前，我們第一線人員繃緊神經，唯恐臨時生變或凸槌，功虧一簣。

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華盛頓郵報(Washington Post)外交記者羅金(Josh Rogin)在2021年出版「天下大亂」(Chaos under Heaven)一書，爆料指出「蔡川通話」其實是一樁「意外」或即興演出，乃一位友台智庫專家趁著政黨輪替一陣混亂之際，透過交接小組一位共和黨國會助理，將蔡夾帶排入川普的通話日程表。羅金的版本其實是眾說紛紜的傳聞之一，見樹不見林，難謂公允，抹煞了我方和美方友人長達半年的低調、密集洽助與鋪排。

話說2016年7月川普以「轟動武林，驚動萬教」之姿橫空出世，贏得共和黨提名。我們在華府除了全面動員情蒐外，也開始向熟識的共和黨友人洽請引介川氏競選陣營的核心幕僚、策士。11月8日大選結果揭曉，我們馬上啟動與川普當選人交接團隊的直接間接聯繫，不排除任何高層互動模式，包括視訊與電話。

為配合臺北與紐約十三小時的時差，駐處精心喬好通話時段並取得川普紐約辦公室的直撥電話號碼，呈報臺北。筆者身上也緊緊揣著一張寫著電話號碼的紙條，12月1日整個晚上不敢入睡，深怕川普臨時改期、變卦或越洋電話突然斷線，心裡七上八下，何能成眠？

12月2日美東時間早上10點，臺北時間晚上11點，蔡在總統府由時任國安會祕書長吳釗燮、外交部長李大維陪同，撥通電話後與川普愉快暢談了十分鐘，較原訂的五分鐘加倍。臺北媒體呈現蔡、吳、李同框的鏡頭，均露出燦然的笑容！華府團隊沒有加入連線，在確定臺北紐約通話順利完成，當天中午幾位同仁聚餐時，筆者身上仍懷著那張電話號碼的紙條，破例喝了一大杯啤酒慶功！

事先知道「蔡川通話」確切時刻及電話號碼的華府人士，包括筆者在內，屈指可數。事後台北的媒體多方猜測美方的關鍵推手，也肯定蔡的國安、外交及駐美團隊發揮優異的專業素養，同心協力，鴨子划水地締造了歷史性的熱線十分鐘！

筆者作為參與全案作業的少數成員之一，認為與其猜測是否歸功某個特定推手，倒不如肯定所有一路策劃、牽線、暗中幫忙的台美雙方人士，畢竟這是一件沒有前例可循的集體創作，「成功不必在我，功成必定有我」！

川普執政四年的美中台關係演變已是後話，拜登總統入主白宮，華府與台北堅若磐石的關係也進入另一個階段。但整整六年前一通高層電話，鮮活反映了三邊關係的敏感現實，劇情不乏懸疑、鬥智、玄機和運氣。外交是一門可能的藝術，豈能坐待奇蹟的出現。我們信心期待政府駐外人員基於爭取國家利益，使命必達，在逆勢的國際環境中，推升台灣的價值並設法突圍找到出路，迭創新猷！

（作者為2016-2020年駐美代表）

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