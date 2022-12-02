自由廣場》戰爭威脅論 須盡速化解

◎ 徐曉雯

因為俄烏戰爭，以往憑空的想像如今活生生出現眼前，年輕人對戰爭的與看法已經與以往大相逕庭，民進黨如果無法深切體認，恐怕將成二○二四大選致命傷。

民進黨敗選原因，歸納各界說法，不外提名方式、防疫政策、論文事件以及役期延長等，前三項隨著選舉結束，選民發洩完畢就宣告終了，但役期延長不僅不會消失，還會在二○二四的總統大選發揮關鍵作用，不可等閒視之。

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每逢總統大選，中共文攻武嚇，被戲稱是民進黨的最佳助選員，但中共不是笨蛋，情況已經悄悄轉變。中共如今已經摸透民主制度的漏洞，所以會資助特定組織在台灣成立政黨，會透過各種管道資助特定候選人，會傳播假消息影響民心士氣，最重要的是，中共已經學會用軟性的心理戰取代以往的言語恫嚇與武力威脅，而且效果看起來似乎不錯。也就是說，中共發動認知戰、心理戰，用壓力讓台灣內部產生質變，屆時再由暗樁、協力者搧風點火，從內部瓦解台灣的意志。

根據民調，中共若犯台，有七成的國人願意為台灣而戰。民調是一回事，事到臨頭恐怕會是另一回事。俄烏戰爭爆發，看到戰爭的殘酷與恐怖，尤其台灣有人志願參戰，犧牲，看在畏險避難的草莓族眼裡，能不震動？對役期延長都有意見了，戰事若爆發，能期望他們？

是以，不論是因應總統大選，或是建立台灣的自我防衛意志，一定要讓「自己的國家自己救」成為不容置疑的價值，這應該是民進黨在二○二四總統選舉所面臨的最大課題。民進黨早年的選舉，對於理念的闡述與價值的宣揚，遠遠勝過對權位的渴求，這是很多人支持民進黨的原因，可不要連這個堅持都不見了！

（作者為嶺東科技大學通識教育中心副教授）

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