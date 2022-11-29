自由廣場》口耳相傳的公投不同意

◎ 愛美麗

此次九合一大選中的公投結果，出現不同意票高達五百萬，很多人深感訝異。當各大政黨都公開表達支持，最後結果高達五百萬的不同意票，到底為什麼？

筆者投票完走回家中，社區櫃台一位七十歲老婦人與警衛談公投票。警衛問老婦人說：「妳為什麼投不同意票？」老婦人就有點驚慌說：「啊？就大家都說要投不同意呀！」問她詳情，她完全不知道公投內容是什麼，只被簡單「口耳相傳」方式被交代要投「不同意」。警衛就說：「妳是被國民黨洗腦了啦！」像老婦人完全不清楚公投內容，就直接被交代投「不同意」的不知道有多少？有沒有可能是某些政黨表面公開挺十八歲公民權，私下卻都以口耳相傳方式下令支持者投「不同意」？

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除了長輩有可能被「口耳相傳」的投票外，年輕人對政治冷漠也是一大主因。在新竹對於高虹安助理公積金吵得沸沸揚揚時，筆者剛出社會的外甥女完全不知道這些事情，他們每天看手機，再多的政治口水也噴不到他們的世界裡。投票完我用關鍵字搜尋「開票」的新聞，幾乎都是某報的新聞，看不見其他更多新聞來源。所以年輕族群若看手機接觸的新聞，也可能是失去平衡的報導。

建議執政黨除了深刻檢討本身施政外，也必須正視這些實際街坊耳語，以及往後要如何激發年輕人與中間選民的熱情。

（作者是前竹科外商秘書）

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