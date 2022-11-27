自由廣場》烏魯木齊那場大火

◎ 白兆

十一月二十四日晚，新疆烏魯木齊的一場大火，原本僅僅是電路板起火造成的火勢，蔓延了三個小時才被撲滅，面對牢牢鎖住的逃生通道，大火裡那些撕心裂肺的求救哀嚎，還沒來得及認識世界的嬰兒，他們生命的最後一百多天，全部困在這棟樓裡。挪不走的私家車，拆不掉的鐵欄杆，進不去的消防車，打不開的逃生門。而電視上的官方通報裡卻還在明晃晃地撒著謊：「路是通的，他們不跑」。更荒誕的是，現在微信團購群裡開始賣上了滅火器套裝。新疆封控近四個月，新疆人買完蔬菜包，水果包，醫藥包，現在又迎來了消防包。

國不像國，家不像家，看著生養我們的那片土地淪落至此，我們這些散落世界各地的異鄉人，遙望回不去的故鄉，在過著彷彿偷來的人生，感官似乎在被不斷撕扯，肉體與心靈無法找到一個連接口，內心的疼痛與苦楚又怎能三言兩語道明。

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都知道最大的問題出在共產黨，但悲哀的是，如今的情況並不是推翻政權就能迎來新世界，我相信以中國的國民素質現況，如果此刻沒有了中共，境況只會更糟，甚至萬劫不復。問題在於中國從幾千年的奴隸社會和封建社會中突然轉變，中間沒有任何緩衝過程，妄圖跨過資本累積直接實現共產，導致其理念傳入中國之後，催生出了「中國特色社會主義」這個怪物。上海的四月之聲已經過去很久了，社會起到了什麼實質性的改變嗎？並沒有。此次烏魯木齊風波過去後，矯飾的太平又會給中國人一劑強力麻藥，如何才能從根本上救國？我卻認為是「教育」，麻藥當然快樂，可以短暫忘記疼痛，甚至飄飄然，但想要徹底剜除早已遍佈全身的毒瘤，卻只有徹底換血──「教育改革」一條路可走，唯有讓中國人從根本上意識到自己才是國家的主人，民主自由乃天賦人權，納稅人的錢不是讓當權者來用枷鎖鎖住我們自己的，也正是因為民智至今未開，此起彼伏的災難才會接連不斷的上演，再過幾日，中國人今天的悲憤又會消逝無蹤彷彿從未發生過。

中國的明天不會更好，明天只會更壞，現在要防的不是「疫」，要防的乃是「愚」。教育一日不改革，就永遠不會迎來天亮。

（作者為中國籍，從事藝術行業，現居倫敦）

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