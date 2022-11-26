自由廣場》﹙青年時評﹚藍營政客對張忠謀的羞辱大可不必

◎ 林子堯

台積電創辦人張忠謀因為APEC峰會私下對習近平提到二十大情形，遭到藍營政客群起圍攻，重批不適任。然而，以張忠謀的國際聲望、台積電的全球地位，習近平都要敬重三分。相反的，藍營去電致賀二十大，習近平根本看不上眼。藍營傷人自傷猶不自知，非常可笑！

蔡英文政府自二○一六年以來，先後任命宋楚瑜、張忠謀為APEC領袖代表，前後的意義大不相同。宋楚瑜當時掛有總統府資政的身分，出任APEC代表去和習近平見面，具有政治意涵。宋楚瑜當年也曾私下告訴習近平橘子沒有變綠，但這話是家常閒聊，當年並未遭責難，顯示各界皆知這無關政府立場，宋楚瑜如此，張忠謀更當如是。

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張忠謀在美國工作多年，創辦台積電的過程，也強調必須用英語思考、發言，因此台積電得以快速茁壯為國際大企業。張忠謀對APEC會議發言稿也強調，必須以英語稿為準。因此，張忠謀對於習近平的恭賀本身，若從英語的思考邏輯來看，只是一句中性、不帶有價值評判的禮貌性用語。張忠謀目前也沒有任何政府職務，發言當然也不涉政治意涵。

若藍營政客要將張忠謀立場，曲解為對習近平的恭維，應該去看看十月九日美國哥倫比亞廣播公司(CBS)節目「六十分鐘」(60 Minutes)的內容。當時張忠謀就曾警告，若習近平不以經濟福祉為念，對台動武，不只是摧毀台積電，而是一切都會毀滅。藍營諸多政客，對於中共威脅動武的批評，恐還遠不及張忠謀的上述發言。

藍營的問題本質在於錯亂角色定位。政黨應為國家安全負責、保護人民生命財產、讓企業無憂，這才是根本。去向獨裁政黨「公開道賀」，這不是客套，而是政治表態。藍營政客不能要蹭台積電之功時，就拿出孫運璿、李國鼎邀功，卻只因張忠謀參加APEC就加以羞辱。台積電被尊為護國神山，是張忠謀的貢獻，藍營政客應當心懷感激，不要再為台灣添亂！

（作者為台灣大學國發所兩岸組碩士，高雄市民）

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