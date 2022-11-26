自由廣場》國民黨贏，習近平更敢！

◎ 林修正

Ｌ君，你上次告訴我，在你台北朋友圈有很多人寧可投降也不要打仗。因為他們不希望自己小孩上戰場。因此他們會投票給親中的蔣萬安。這種國民黨勝選保證安全的論點對我有很大衝擊，我謹就所思向你陳述。

一九四九年的國共戰爭給投降與否明確答案。主和的李宗仁不到兩年就把整個中國都丟掉。人民則在各種政治運動中被整的死去活來。有人會說現在時代不一樣。但看習近平上台後的情形，誰敢說那麼大聲？

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主戰派的蔣中正倉皇逃到臺灣，人民雖然被白色恐怖，但至少比中國人民好很多。現在更是人民當家做主。

國民黨、蔣萬安勝選就是中國施壓臺灣逼統成功的證明，習近平更敢集兵對岸，劍指臺灣。民進黨勝選給國際的訊號是臺灣人反共產、反獨裁的堅定決心，歐美日就會以維護國際秩序參戰。如今美國早就艦抵台海，日本則藉周邊有事而蓄勢待發。

近代世界史，凡親歐美而引進新知西學者，莫不國富民強。臺灣人均所得勝中國，就是明證。鄧小平親美而習近平反美，結果就不用多說。因此，二十六日應如何投票，道理非常清楚。

（作者為退休商科副教授，嘉義市民）

馬英九是否記得汪精衛

◎ 廖顯謨

馬前總統日前又提出，票投民進黨使台灣成為戰場的論調。最近在朋友圈中，似乎存在一個有利於國民黨的氛圍，那就是民進黨執政，有導致中共武力犯台的可能，因此他們選擇投國民黨。

當年日本侵略中國佔領南京後，德國駐華大使陶德曼提議蔣介石與日本和談，蔣拒絕，退守大後方，十萬青年十萬軍，贏得最後勝利。反而是南京政府的二把手汪精衛與日本和談，戰後卻成了漢奸。國民黨的支持者有人怪蔣當時為何不談和，而讓國家成為戰場嗎？

這次選舉，如果讓戰場說發酵，國民黨大勝，會強化習近平武力犯台決心，這才是最危險的！而一旦台灣被統，就成為中國對抗美國的最前線，重蹈國軍投共後被送上朝鮮當砲灰的歷史。

（作者為朝陽科技大學通識教育中心教師）

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