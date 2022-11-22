自由廣場》嚴防加密貨幣帶來的貪腐與欺詐成本

◎ 曹耀鈞

全球第二大的加密貨幣交易所FTX，上週在美國聲請破產保護，讓全球百萬投資人放在FTX上的所有虛擬貨幣，一夕之間化為烏有。FTX在金融圈，從時髦投資的代名詞，變成人們聞之色變的可憐蟲。要特別注意的是加密貨幣的不透明特性，造成加密貨幣交易所人謀不臧的欺詐成本，正是其隱藏的巨大風險。

本質上，加密貨幣是為了擺脫傳統銀行的中心化風險，從而可減少監管與交易成本，希望達到更安全（去中心化）與更少成本（無實體，零監管）的目的。但上述的FTX的投資者，卻將監管控制權完全交給了FTX這個民間交易所，等於脫離政府安全管制，任由民間機構可存取投資人資產的權力，豈不荒謬至極！

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坦白說，加密貨幣系統的出現，確實也是金融服務領域的創新，但是因其高波動性，在社群媒體上引發投資風潮，從而一些純粹詐欺性的投資平台也很猖獗，受騙者不在少數。不僅如此，加密貨幣的鼓吹者，經常淡化該技術對投資人和社會的風險，而只強調脫離監管及去中心化的優點。尤其忽視在政府與銀行監管下，人們的資金受到保護的寶貴作用。再說，對加密貨幣能創造社會進步也常被誇大，因為加密技術也許能減少傳統銀行的交易成本，但也大幅提高投資者／存款人的被詐的可能。

另外，加密貨幣也製造新的組織犯罪洗錢和恐怖主義融資風險。不過，從最新的國際研究顯示，借助正確的工具、能力和合作，基於區塊鏈的技術的獨特特性，並不因加密貨幣就能成功逃避調查。因為調查人員可以利用基於區塊鏈技術的獨特特性來追踪資金。不僅可以識別騙子和駭客，還可以識別組織犯罪集團和洗錢網絡。

（作者是中華公共事務管理學會特聘研究員）

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