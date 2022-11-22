自由廣場》與國際接軌 別再用尷尬的民國紀年

◎ 林逸民

二○二二年亞太經濟合作經濟領袖會議甫結束，今年蔡英文總統派出摯友、「護國神山」台積電創辦人張忠謀擔任領袖代表，席間與美國副總統賀錦麗會談，圓滿達成任務，在此先對總統與張代表致上敬意。然而，總統府發表的官方新聞，卻再次凸顯出台灣的一個荒謬且尷尬的現象。

總統府網站新聞標題「二○二二APEC張領袖代表國際記者會」的下方，日期卻是「中華民國一一一年十一月廿日」，全台灣人民今年在政府單位洽公，或是在許多民間機構如銀行，每天同樣面對這個「二二」跟「一一」的換算，只因為我國政府仍一味堅持民國紀年。

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過去黨國時代國民黨一再強調所創造出來的所謂「國父」孫文革命的道統，以孫文為國民黨創造者與「總理」，來合理化國民黨的統治正當性，所以堅持民國紀年，但如今台灣已民主化、本土政權執政，還繼續如此，就相當不合理。

即使我們勉強接受政府還頂著中華民國的空殼運作，民國紀年在數字上也有邏輯矛盾之處，蔡英文總統於國慶演講指出中華民國台灣七十二年，但是該活動名稱卻是「中華民國中樞暨各界慶祝一一一年國慶大會」，到底是七十二還是一百一十一？

實際上，一九一二年成立的中華民國，國旗是五色旗，領土沒有台灣，更早已是歷史陳跡，北洋政府滅亡於蔣介石的北伐，張學良投降東北「易幟」，也就是從五色旗改成蔣介石的青天白日滿地紅旗，代表主權的更迭。蔣介石建立中華民國在中國的國民政府，成立時統治範圍仍然不包括台灣，這個國民政府又於一九四九年滅亡。

蔡英文總統稱七十二年，就是只計算蔣介石灰頭土臉逃來台灣重起爐灶的年份，雖然蔣介石仍把國家名稱叫做中華民國，也繼續使用青天白日滿地紅旗，但這個中華民國台灣，領土、人民、主權，整個政府結構，都與國民政府極大不同，國民政府只是鬆散的軍閥共治平台，蔣介石在台灣才建立能控制到最基層的極權政府。

其實七十二年的說法也有爭議，畢竟台灣經過李登輝先生的寧靜革命，已經摧毀極權專制，重新建立為一個民主國家，雖然未經歷翻天覆地的大變動，但李登輝先生修憲，貨真價實是滅亡極權黨國，重新建立新國家的過程。

台灣早就和國民政府是兩回事，更別說五色旗中華民國，還堅持採用以五色旗中華民國為基礎的紀年，是自己把台灣綁在中國，自認是只有中國的五色旗中華民國，難怪中共老是聲稱台灣是中國領土的一部分。這也不僅是政治上與象徵意義上的問題，日常生活上也造成許多困擾，老是要做無謂的年份換算，台灣是國際化的貿易國家，總是要以西元和全球打交道，拜託就別再用民國紀年了吧！

（作者是福和會、台灣聯合國協進會理事長、醫學博士）

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