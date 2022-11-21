自由廣場》準時出門上班很了不起？

◎ 楊勛傑

柯文哲台北市長八年任期已到尾聲，滿意度年年吊車尾，陳水扁市長不用說了，馬郝兩任市長都沒像他當得這麼窩囊的，民調數字讓他堪稱是台北市二十年來最爛市長。而他近來提到，八年來最得意的事蹟竟是自己始終維持七點出門搭公車、七點半上班！更是令人啼笑皆非。

台北市政府正門進去左轉有一個「台北探索館」，四樓的劇場以前有一部片，播放台北的一天。從凌晨三點左右果菜市場、魚市場開市，各大市場的人員要去那裏批貨、發貨，到四點多開始，台北捷運開始日常檢修，準備五點發第一班車，然後大約六點公車司機在各大總站發第一班車，之後才是上班族的上班時間。這些維持台北市正常運作的人們，從三點到六點上班的人所在多有，一做就是數十年甚至到退休，柯市長維持七點半上班八年，我不知道這有甚麼好洋洋得意的？

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再者，七點半上班，也不需要超人的毅力。大多數的上班族，上班時間大約八點到八點半，如果外縣市的居民，通勤時間從半小時到一小時不等，要在八點準時上班，七點出門不是基本的嗎？如果有養小孩的爸媽，孩子七點半開始早自習，回推到出發送小孩上學的時間，六點半出門都有可能，再加上替孩子做早餐帶便當，說要六點起床也不誇張。這些小市民的日常生活，在柯文哲的嘴裡，竟是件了不起的成就？更何況，因為每天七點半上班而自鳴得意的柯文哲，錢櫃大火的時候，他在外縣市替黨員輔選，颱風天水門關閉造成市民車子泡水時，他也在外縣市，還嗆聲說這種事有SOP就好不需要市長親自到場。

市民需要你的時候你不在場，反而每天七點半不知道在開甚麼會，這種瞎忙的市長，有甚麼好驕傲的？

奉勸柯文哲市長，把你們市政府附設台北探索館以前的片子拿來重看一遍，看台北市民的一天是怎麼過的，比你早上班的人一大堆，不要再拿七點半上班當成就了。小學生也是都七點半上學，可是他們知道準時上學不一定能當班長，還要成績優秀、人緣好。全台灣只有你覺得滿意度吊車尾、得罪一堆政務官沒關係，只要每天七點半上班就可以當總統。

（作者為律師，台北市民）

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