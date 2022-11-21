自由廣場》看魔獸的華麗轉身 火鍋致詞拍照文化

◎ 李芳遠

NBA現役名將魔獸霍華德來台加盟T1桃園雲豹隊，引領了一波籃球熱潮，首場處女秀繳出了三十八分、二十五個籃板、九助攻的神鬼數據，並帶領球隊演出大逆轉，拿下來台首場勝利。本場賽事吸引全台籃球迷全程觀看直播，賽前大合照時，魔獸無預警的轉身，讓現場官員跟主持人錯愕不已。但魔獸的這個舉動，卻讓現場及線上球迷大快人心！原因無他，台灣長久以來的致詞及拍照文化，實在是讓人受夠了！

大家都知道籃球是團隊運動，一場例行賽被主辦單位包裝成以魔獸為主角的表演賽，賽前的大合照，球員都已經就定位，主持人還要一一唱名介紹來賓上前就定位拍照，這樣冗長的開場流程，台灣的運動員早就習以為常，拍照的Ｃ位留給那些球迷根本沒興趣、也完全不認識的貴賓跟官員，球員淪為拍照的人型看板。讓我們回想從小到大的各級學校運動會，運動員進場後，排排站在大太陽底下聽校長介紹與會來賓跟又臭又長的致詞，尤其是選舉年，甚至還有立委、議員的助理姍姍來遲，要求插隊上台致詞的。官大學問大，遲到還可以插隊致詞坐正中間的大位，這樣的陋習行之有年。校長有他的為難之處，但看在學生的眼裡，這又是什麼樣的教育？

請繼續往下閱讀...

筆者衷心期待魔獸這個超級華麗的轉身，可以讓爾後的運動會跟大型運動賽事的主辦單位省思，運動會球賽的主角是運動員，而不是那些來蹭熱度的官員。退一步思考，當天帶頭退場的若不是魔獸，而是二線球員，下場大概就是被高層修理或是被「出征」了！這個世界就是有身分地位跟話語權的人說了算，正確的事讓不正確的人執行，效果大打折扣，不正確的事讓不正確的人執行，更是一場災難。

感謝魔獸霍華德替主辦單位、主持人、來賓、官員上了一課！大家不應該讓這些不正確的事習以為常，期待這些病態的拍照致詞文化，未來可以銷聲匿跡！

（作者現職國中教師，台南市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法