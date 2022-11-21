社論》樂見「產業創新條例修正案」早日立法

美中貿易戰、疫情肆虐及地緣政治風險，使得以美國為主的先進經濟體深刻領悟建立「可信任供應鏈」、「供應鏈多元化」、「在地生產」、「友善外包」的重要性，因此提出大量的優惠與補貼，力邀國際大廠前往設廠，並大幅獎勵製造業回流，以強化經濟韌性，降低供應鏈的斷鏈危機。近年來，我國積極推動六大核心產業，並吸引台商回流，成效可觀，可謂洞燭機先，也為台灣經濟在疫情中維持亮眼表現。尤其，我半導體更成為全球產業不可或缺的樞紐，被譽為保護台灣安全的「矽盾」。但面對歐、美、日的來勢洶洶，我國也不敢輕忽，日前行政院拍板所謂「台版晶片法案」的產業創新條例修正草案，對居國際供應鏈關鍵企業的前瞻研發支出及購買先進製程設備予以租稅優惠，且未限定在半導體與國內產業，相信對於台灣發展下一世代產業與重要供應鏈，必然大有助益。

台灣的供應鏈最近得以大放光芒，關鍵在於我企業雖然在過去四十年大量外移中國，但許多核心技術仍掌握在台廠手中，供應鏈結構完整，因此在疫情與美中對抗之中，成為重要角色，甚至各國爭相拉攏的對象。美、德、日均以極大的補貼、優惠及基礎設施改善，說服台積電及周邊廠商前往投資設廠，凸顯了台積電難以撼動的「護國神山」地位。而這種重要性也獲得國際投資者肯定。台積電日前地緣政治烏雲籠罩，遭到外資大幅出脫，成為提款機之際，被譽為股神的美國投資者巴菲特則進場大買四十一．二億美元，而一些著名的美國基金操盤人也同時買進，作為基本持股。股神及一些投資大咖顯然慧眼獨具，看到了台積電的價值。而在中國可能武力犯台的渲染下，部分美國科技大廠紛紛來台投資設立研發中心、資料中心、製造工廠等；最近，全球頂尖的半導體設備廠艾司摩爾也決定在台擴大投資，在在體現台灣的產業價值，全世界都看得見。吾人必須坦言，國際大廠與投資人絕對不會輕忽危及其利益的各種風險，特別是戰爭的威脅，會讓他們避之唯恐不及，如今他們擴大對台投資，不但彰顯國際社會力挺台灣的決心，更表達了他們對台灣產業與經濟發展前景，並無任何疑慮，此舉亦可望提升國人保衛家園，力抗中國犯台的堅定意志。

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事實上，要強化台灣對抗中國武力犯台的能力，重要的是經濟必須降低對中國的依賴，增加與全球經濟的連結。過去四十年，採取鄧小平「改革開放」的中國不僅是台商，更是全球投資的熱點。如今，舉世皆然，各種對中國的美麗幻想都破滅了。中國不但不可能因經濟成長帶來民主改革，反而在習近平主政後，獨裁專制更加嚴密，成為威脅文明世界與普世價值的禍首；而兩岸頻繁的經貿往來與交流，也無法消除其併吞台灣的野心，反而加深其對台的統戰與分化的力道。此際中國威脅已成為全球公敵；經濟與中國脫鉤成為民主世界的自保之道。尤其，與中國經濟脫鉤更是台灣經濟再生的當務之急。坦白說，三、四十年來，台灣對外投資大部分投注於中國，外銷訂單海外生產比在中國也超過五成；此外，台灣對中國的出口比率也達到四成多。凡此種種凸顯台灣對中國脫鉤之不易。幸運的是，檢視最近的數據可以發現重大進展的軌跡，尤其，在中國與新南向國家之間的轉移，更可看出台灣對中脫鉤的成果。台灣銀行業對中國曝險部分一再降低，且今年前三季在新南向國家獲利大幅領先在中國的盈利；更重要的是，今年第一季我國上市公司認列新南向轉投資收益，第一次出現超過在中國的獲利。尤要者，台商對中國投資近年大幅下降，如由二○一八的四十％降到二○二一年的三十四．六％；同期，對東協的投資則由八％增加到三十七．一三％，已經超越中國的比重。由此可以看出，台灣與中國的經濟脫鉤，起步雖晚，卻以加速度進行。

在中國大夢流行的時代，華爾街金融業者曾經推波助瀾，幫助財報不佳的中企在美上市，賺取暴利，卻害苦了一堆美國股民套牢，淪為被收割的韭菜。此刻，不少人終於夢醒了。一年前，摩根史坦利前首席經濟學家史蒂芬．羅根公開表達對中國錯誤判斷的懺悔；之後，悔悟者不勝枚舉。對於中國，多數國家都在覺醒；而受到中國最大威脅的台灣，更沒有繼續對中國作夢的空間。因為那不僅攸關個人的財富身家，更是國家存亡的關鍵。總之，台灣與中國脫鉤，強化核心產業的既有優勢，積極扶植下一世代的產業，並與全球緊密連結接軌，才是確保台灣高科技產業成長與安全之道。

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