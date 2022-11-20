自由廣場》年租金一萬八千元？

◎ 陳和文

國民黨籍台南市長候選人謝龍介財產申報投資項目「零」，卻遭民進黨台南市議員候選人蔡筱薇等踢爆，謝妻李佳芬經營台南北區Park239民宿是以年租金一萬八千元承租國有地，一個週末假日出租滿房收入付租金即綽綽有餘，明顯賺取暴利。對此，謝龍介表示那是「家庭副業」，符合現行法規，不需辦理營業登記課稅。

筆者認為，李佳芬經營民宿縱使不違法，但諸多疑義尚待釐清，有無不可告人的內情？謝龍介有必要說清楚、講明白。首先，謝妻如何以顯不相當的低價承租國有地？有無官商（民）勾結？有無濫用特權？相關公務員是否放水、獨厚謝夫妻？這些可能涉及偽造文書、詐欺與貪汙等罪，當然要說明。

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一九五五年興建的老舊建物，謝妻於一九九六年以一百萬元購入後，在不拆建築結構前提下，如何僅靠整修而成為合法民宿？過程有無隱瞞或不法情事？有無符合相關規定？同樣要說清楚。

謝龍介夫妻投資眼光真的很獨到，「家庭副業」竟可月入十數萬至數十萬元，這些收入有沒有詳實的記帳資料？除有減免事由或其他特殊情形外，是否應申報所得稅？如未申報，有無逃漏稅及追繳的情形？這點不只謝龍介夫妻要說明，相關機關也應主動介入調查。

（作者為公務員，新北市民）

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