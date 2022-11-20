自由共和國》曾進發／初冬的平流霧

曾進發／攝影詩人
季節步入台東的初冬
池上的平流霧彷彿跌落凡間的大雲朵
大坡池金城武樹徜徉在虛無縹緲裡
冬季的池上是一朵緩緩綻開的仙境傳說
霧來了
濃郁厚重沉降在破曉時分
翻騰在黃金稻穗海岸山脈大水塘之間
霧散了
晨起上工的車燈氤氳投射
像燈塔綻放著暖色系的光芒
我用盡洪荒之力凍結時間
只為了欣賞一場霧的凝聚與散離
金城武樹下我被平流霧迎面撞個正著
我既是旁觀者清亦是當局者迷
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法
《自由共和國》強力徵稿
刊出後次月，稿費將直接匯入作者銀行帳戶，並以E-mail通知。
《自由共和國》所刊文章、漫畫，將於 「自由電子報」選用，不另外奉酬。
《自由共和國》來稿請附：真實姓名、身分證字號、職業、通訊地址及戶籍地址（包括區里鄰）、夜間聯絡電話、銀行帳號（註明分行行名）及E-mail帳號。
刊出後次月，稿費將直接匯入作者銀行帳戶，並以E-mail通知。
文長1200字以內為宜，本報有刪改權，不願刪改者請註明；請自留底稿，不退稿；若不用，恕不另行通知；請勿一稿多投。
《自由共和國》所刊文章、漫畫，將於 「自由電子報」選用，不另外奉酬。
Email：republic@libertytimes.com.tw