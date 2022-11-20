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自由共和國》曾進發／初冬的平流霧

2022/11/20 05:30

初冬的平流霧

曾進發／攝影詩人

初冬的平流霧

金城武樹

季節步入台東的初冬

池上的平流霧彷彿跌落凡間的大雲朵

大坡池金城武樹徜徉在虛無縹緲裡

冬季的池上是一朵緩緩綻開的仙境傳說

霧來了

濃郁厚重沉降在破曉時分

翻騰在黃金稻穗海岸山脈大水塘之間

霧散了

晨起上工的車燈氤氳投射

像燈塔綻放著暖色系的光芒

我用盡洪荒之力凍結時間

只為了欣賞一場霧的凝聚與散離

金城武樹下我被平流霧迎面撞個正著

我既是旁觀者清亦是當局者迷

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