自由共和國》劉佩真／半導體供應鏈 難以去台化

劉佩真／台經院產經資料庫總監、APIAA理事

隨著美中科技戰持續升溫、俄烏戰爭爆發及延續時間超乎市場預期、台海軍事危機等現象的發展，不但波及全球半導體供應鏈的穩定性，且也反映地緣政治因素在半導體行業中所扮演的角色儼然已加重；也就是說近期美中科技戰來到二○一九年以來的新高峰，美對中半導體各環節打擊的合圍之勢已成，同時美對中頻頻加碼管制，負面效應將外溢至全球半導體供應鏈；在此同時，國際市場也憂心兩岸關係緊俏，是否影響到後續台灣對外的半導體供應狀況，因而有去台化的聲音浮現；不過在台灣先進製程供應全球比重之高，再加上其他供應環節也佔有一席之地的情況下，一旦短少我國的出貨，無疑將對全球科技與經濟產生重創，故供應鏈去台化的議題僅會使全球半導體運作處於更不安的狀態，對於國際供應鏈的穩定性並無益。

兩岸軍事緊張局面

國際市場憂心台灣半導體供應鏈的韌性

由於台海近期出現軍事緊張的氛圍，加上台積電現階段供應全球先進製程的比重之高，遠超過Samsung、Intel，因而國際市場憂心台灣半導體供應鏈的韌性，且有過度集中的風險性，進而使得近期有傳出去台化的聲浪。面對此局面，台灣一方面需嚴陣以待，另一方面需進行競爭力的強化，且產官學界應共同防範任何會讓我國半導體供應鏈優勢有流失的可能性，畢竟此戰略性的產業不但對國內經濟有重大的貢獻度，更是在國家安全的層級上有關鍵的重要性，台灣必須在目前世界局面紛亂之際，持續維持我國半導體業對於全球經濟不可替代的位置。

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我國半導體位居全球第二大供應國

尤其先進製程具有無可取代的地位

我國半導體產業在全球具有高度的競爭力，除了是僅次於美國，位居全球第二大供應國，市占率略超過兩成，領先韓國、日本、歐洲、中國、新加坡外，同時晶圓代工、半導體封測業的全球地位均為第一名，比重雙雙超越六成的水準，其中台積電、日月光投控皆是代表性大廠，而積體電路設計業則是位居國際第二大供應國，比重超過兩成，且台灣晶片設計領域相當多元化，再者我國記憶體雖然表現未如Samsung、SK Hynix，但仍其利基市場，且在全球扮演少數關鍵的地位。

值得一提的是，全球六十％以上的先進邏輯IC（奈米製程以下）產能集中於台灣，特別是十奈米以下、七奈米以下製程的佔比分別可來到六九％、七八％，甚至台積電於第四季稍後量產的三奈米製程，也將幾乎囊括全球九八％的高市占率，且八吋晶圓廠我國產能位居全球首位，佔比來到二十％，因而台灣半導體業的角色顯得格外突出，自然成為全球爭相合作，同時又是覬覦的對象。

半導體供應鏈去台化難以成形

我國半導體在全球占有戰略制高點

儘管全球其他競爭國期望藉由近期台海軍事緊張的氛圍，期望改變現有半導體供應鏈的版圖分布，或是藉由挪動我國半導體生產基地，來降低群聚效應的競爭力，甚或拋出攻應鏈去台化的聲音，不過此趨勢難以成形，畢竟我國半導體在全球占有戰略制高點，此從先前車用晶片荒、美中科技戰中台灣能左右逢源的情況即可知，我國對於全球半導體供應鏈具有卓越的貢獻，並總能扮演即時、彈性且靈活調度的角色，故去台化對於全球科技產業無疑將是災難，因而讓台灣處於安全的狀態，能無慮的供應全球客戶所需的半導體產品，極大化科技產業最大發展利益，此方為最佳策略。

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