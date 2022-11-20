自由共和國》黃文局／俄國入侵烏克蘭給台灣的啟示

《烏克蘭的不可能戰爭：反抗，所以存在》

黃文局／GTI共同創辦人

澤倫斯基上街鼓舞民眾士氣。（路透）

「烏克蘭的不可能戰爭」這本書，令人憾動，心痛。尤其是台灣人更有切身感覺，因為，「今日烏克蘭」，可能就是「明日台灣」！

俄國入侵，烏克蘭人生死與共，他們明白了自由的可貴，清楚了自己是誰，只有團結，才有生路。（美聯社檔案照）

這本書是三位年輕台灣人，冒著生命危險到戰地的實際採訪。因為是活生生，血淋淋的事實，特別令人感動。

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他們的目的是，由烏克蘭看台灣。台灣由俄國入侵烏克蘭事件，學到了什麼？

烏克蘭國會外交委員會主席國會議員博布羅夫斯卡給台灣的忠告是：「必須要有訓練完備的軍隊。我們的備戰起步太晚，沒有料到，俄國會對我們全境同時展開攻擊。所以，千萬不要低估你的敵人，如同以色列，隨時備戰，那是最好的策略。」

「當全世界都覺得你們三天就會被攻下時，你可以想像，當時的壓力有多大。但是，烏克蘭總統，總理與議長都決定留在基輔，告訴全世界，我們不會放棄！這股信念，支撐了整個國家。」

「二○一四年，我們沒有為克里米亞而戰，但我們現在覺醒了，必須要為烏克蘭每一寸土地而戰。」

「三百年前，我們犯了一個錯，我們曾經試著與俄羅斯結成盟友，但俄羅斯內在思維，事實上就是一個侵略者。這是我們當時在面對俄羅斯時，最大的誤判。」

「要和平，就得做好戰爭的準備。」

一九九一年，烏克蘭才脫離俄羅斯，獨立之後，要重新建立軍隊的忠誠，經濟的崩壞等。更重要的是，數百年來，烏克蘭被波蘭，俄羅斯等國的統治，民族認同多元而混亂，國內長期呈現親俄與親歐的衝突，社會內耗，如何打造「新民族認同」，荊棘滿布。

結果，俄國入侵，烏克蘭人生死與共，他們明白了自由的可貴，清楚了自己是誰，只有團結，才有生路。

本書一路看下來，好像在說台灣的故事。很多情節，不是也在台灣發生？現在仍在發生！明明中國軍機天天繞台，甚至越過海峽中線，那些人還說，他們只是繞一繞，又沒有打你，這不是比烏克蘭更瞎？

問題是，了解了中國侵占台灣的野心，我們要做什麼？能做什麼？

美國的援助，各國的支持都很重要。但是，書中一再強調的是，國民的意志與決心最重要！

從二○一四年，俄國佔領烏克蘭的克里米亞，俄羅斯附近的國家，如波蘭、瑞典、立陶宛等，都相繼推出自己的民防手冊，教導民眾如何面對戰爭。

二○二二年五月五日台灣國防部也出了一本民防手冊，主編「公民行動指南」 的蕭長展認為，國防部願意踏出第一步很值得鼓勵，但手冊不實用，要改進的地方不少，如當戰爭爆發，住宅被擊毀，民眾應該要知道最近的防空避難設施跟防災公園在哪裡，或是當槍聲在自己身邊響起，應該如何反應等。

瑞典跟拉脫維亞的民防手冊內容，更指出政府絕對不會投降，民眾收到任何政府放棄抵抗的訊息都是假的。

侵烏戰爭，提升了台灣的危機意識。沈伯洋的黑熊學院，每期爆滿。台灣民團協會的吳怡農，陸續推出急救醫療課程，至今也訓練了一千多人。

更多無名小英雄，也默默在為台灣的強化工作，就像這本書的三位作者。

三年前香港反送中事件，給台灣人無比的震撼！現在好像船過水無痕，老天再叫醒你一次。

如果你愛你自己，家人、鄉土、自由、民主，請看此書。

註︰《烏克蘭的不可能戰爭：反抗，所以存在》作者： 劉致昕、楊子磊、《報導者》團隊，出版社：春山。

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