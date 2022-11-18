自由廣場》與壽險公司談「精神科就診記錄」

◎ 吳潮聰

台灣的壽險事業雖早自一九六○年代起步，但初期民智未開，許多民眾對壽險業務員的拉保視為咒詛，使得早期壽險公司有些經營不善而停業（如國光人壽），有的為跨國公司收購（如第一人壽為英國保誠人壽所併購）；但隨著政府之輔導及民智漸開，至今多家壽險公司已經茁壯。

堪與壽險公司際遇相比的則是精神醫療。二戰後初期較具水準的學術精神醫療單位只有台大醫院神經精神科，至於民間精神醫療機構廖廖無幾，民眾甚至稱精神醫療機構為「瘋人院」，且常視罹病者為「冤親債主纏身」或「祖上無德」。對精神醫療機構之設置，不是反對就是拒之於千里外，今日之草屯療養院之設置即是一例；當初省府規劃「它」是設置於台中之中部地區精神醫療網之核心醫院，後來因各界反對，才定址於南投縣草屯鎮郊的茄荖山麓之一塊空地。

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現在，台灣的精神醫療也因民智漸開及政府之重視，漸次走上正軌，如衛福部接受精神醫學會之建議，已將「精神分裂症」改名為「思覺失調症」，將「痴呆症」更名為「失智症」等去污名化；而醫學生也不再視從事精神醫療工作為走上「荒徑小路」，例如今年高雄醫學院附設醫院招收兩名精神科住院醫師，竟引來了四十多位醫學生的遞表申請。

令人遺憾的是，壽險公司沒有跟上時代的腳步！明顯的例子即是，民眾欲購買健康險或人壽險時，保險公司常先行登入健保網站搜尋該民眾就醫記錄，若搜到有「精神科就診記錄」，即以「帶病投保」為由而予拒保或退保。這種情況在民智已開，大眾對心理衛生與身心健康已然重視的今日，實在是諷刺並令人遺憾。

固然，精神心理疾病依然包括「思覺失調症」、「躁鬱症」及「失智症」等重大疾病，但在工商發達的社會裡，許多民眾常因各種壓力造成輕微的情緒起伏、環境適應障礙，或因輪班工作導致暫時性的睡眠障礙而來求診，這是現代人重視心理健康及節省社會成本之現象，理應予以鼓勵；然而壽險公司常對這些民眾予以拒保或退保，不僅有損民眾權益，也嚴重歧視「精神醫療」與「心理衛生工作」；希望政府正視並予以導正，也懇請壽險公司趕緊跟上時代腳步，以免引來罵名。

（作者為精神科醫師，彰化縣民）

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