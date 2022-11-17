自由廣場》智障參選 不宜過度鼓勵

◎ 蔡田

近日，苗栗縣頭份市民生里領有中度智能障礙手冊的古益弦參選里長，成為熱議話題。民眾多持鼓勵的態度，媒體也紛紛報導。然而筆者認為應抱持平常心看待，過度貶抑排斥當然不對，但是太過美化或褒揚也不適宜。更精準地說，從個人權益和民主發展著眼，其實不宜鼓勵智障者參選。

選罷法並無排除智障者參選條文，所以登記參選是智障者的權利，若獲得選民支持當選，於情於理於法都毫無疑義。但這對智障者是絕對的好事嗎？從實質的里民服務上看，也不無疑慮。如果這次古益弦開創台灣選舉史上智障者當選的首例，究竟對於台灣民主制度是加分？還是減分？是民主的神話？還是笑話？選民不得不多一點考量。

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依照國內智能障礙分類，重度智障為智商二十五以下，屬無教育功能者；中度智障者則介於二十五到四十九之間，有教育可能，但效能受限；輕度智障者介於五十到六十九之間，可接受教育訓練。依此，古先生智商是在五十以下，依照我過去服務的學校啟智班經驗，中度智障者尚須依賴他人協助，要他去擔任里長職務服務里民，筆者認為是太過樂觀。

有媒體想訪問古益弦，但他無法獨自面對，都是他的哥哥古益源代打，筆者大膽猜測政見欄上的內容，可能也是出自他哥哥的構思，當然誠如他哥哥所說的：「一人當選，全家服務」，然而除了古益源外，其他家人都領有殘障手冊，而他又有自己的工作在身，自顧恐已不暇，要如何支援里長弟弟？

殘障者遭人利用，是常有的事，有人召集他們到街頭乞討，也有人拿他們當人頭申請賣彩券，如果媒體大肆報導吹捧，民眾也大力鼓勵支持，在這樣的效應下，未來是否會出現「選舉人頭」，值得觀察。對於智障者參選最好是抱持平常心，給予適當的支持和協助，最好是給予適當的教育訓練，讓他們從事足以應付的簡單工作，這才是善待他們最好的方式。至於選里長，則要謹慎小心，別忘了一句善意的提醒：愛之，適足以害之！

（作者為國小退休教師，台北市民）

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