自由廣場》數位學習 親師生共同的功課

◎ 劉永康

行政院以四年兩百億推動中小學數位學習精進方案「班班有網路．生生用平板」，希望讓孩子的學習更有效，坊間各新聞媒體也持續關注此議題，但除了硬體設備仍有待改善、教師使用意願不足之外，數位學習要想成功，關鍵仍在家長。

近年來，政府或民間均不斷研發及改善數位教學平台，如政府的因材網，民間的均一教育平台，各有優點且可供學生免費使用，理論上，可解決偏鄉沒有安親班或補習班的問題，讓學生能夠自學，但事實卻是使用率偏低，其主要原因應有以下幾點：

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首先，是家長對子女視力的疑慮，小孩在家使用平板或電腦等3C產品，事實上很難做到三十／十的要求，也就是使用卅分鐘，就讓眼睛休息十分鐘，其次是許多家長仍認為教學平台不夠好用，包括獎賞回饋機制，紀錄回放等功能都可以再改善，但經過疫情的線上教學階段，目前可說大部分家庭的硬體設備都已經足以因應數位學習平台的需求，因此首要目標應是改善教學平台，也讓家長不必擔心其子女的視力，例如開發每卅分鐘強制登出或關機，且此時是不能讓使用者繼續瀏覽網路的，以此減低家長對子女視力健康的疑慮。

其次，根據筆者研究發現，數位學習平台在家庭內使用原因不高的另一個原因是，家長對使用數位教學平台可讓子女功課變好這件事，充滿著不確定。台灣中小學約有一半的家長不敢確定使用此科技來輔助學習，究竟會讓學生功課變好，還是變差？而在使用數位學習平台的家長中，可以讓子女自學，間接減輕家長的負擔，不論是經濟的負擔或是陪伴的負擔，都佔了極高比例，於是我們常聽說：小孩上網路，家長滑手機，如此不但喪失陪伴效果，也讓孩子無心學習，只想跟家長一樣一起滑手機。

數位學習立意良善，也符合學習原理，但推動數年後，現今最急需的，仍然是跟家長宣導，並且持續改善平台內容，這樣會只比老師在課堂上使用更有效果，也才能達到自主學習的目標。

（作者是大學兼任助理教授）

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