自由廣場》選前避難守則

◎ 張約翰

距離月底的九合一大選不到兩週了。以筆者的感受，雖說這次選情冷清，但不代表社群平台上風平浪靜，不過社群操盤者可能發現，要帶風向的成本與風險愈來愈高，因為話題的更迭速度太快，而話題翻車或變成迴力鏢的機會也變高。一部分原因，出自人們使用社群平台的素養正在進步中，而各大社群平台歷經十多年來多次各國多次重大選舉，也採取許多措施防制假訊息與仇恨言論。

不過，這並不表示我們已經可以免於各種社群平台上的選前轟炸。作菜放個串流音樂，會被外面宣傳車聲音蓋掉；躲開政論節目看個YouTube，幾分鐘會被插好幾次選舉廣告；上臉書關心一下親友近況，不小心就看到自以為高級酸其實滿滿藏不住的歧視與偏執；受不了推播通知數字增加想進通訊群組看看怎麼回事，結果卻是鬼打牆般不斷重複的爭吵。社群平台有多麼貼近我們的生活，選前就有多麼煩人。

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重大事件的社群訊息轟炸下會引發焦慮，已是常識。如果你想平靜的渡過剩下的半個月，又不想與社會脫節，那麼筆者有幾項建議。

一、不要點擊任何候選人負面新聞連結。負面選舉也許是操盤者心中的必要之惡，但不代表你要接受這些惡。減少點擊，可以讓平台演算法學會少推一點這類訊息給你。

二、暫時取消推播通知。如果你跟筆者一樣有點強迫症，看到社群平台行動應用程式圖示右上角紅圈圈的推播數字，就一定要點進去消除，這半個月可以先到通知設定取消推播通知，工作上必要的聯絡就定時點開程式檢查一下，甚至電話聯絡，連電話都沒打過的對象代表沒那麼重要。

三、不要與任何人辯論候選人好壞。這樣可以減少演算法將你的社群互動納入計算。

四、不要說服任何人改變投票意向。投票意向是完全自由的，這是民主社會的基本素養。用社群工具情勒甚至公審親友，會留下的傷害不只是感情，也會留下數位足跡。

以上是基於減少資訊暴露提供的建議，但不代表我們就該對大選冷漠以對。要了解候選人，可以藉由公報、公辦辯論、媒體資料庫蒐集相關資訊，多看看他們過去的行為、名聲、實蹟、競選主張。總之，臨時找個防空洞維護自己的心理健康與數位安全，與當一個負責任的民主社會公民，並不衝突。

（作者是世新大學傳播博士）

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