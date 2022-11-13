自由共和國》林保華／習近平要復興國際共產主義運動？

中共廿大結束後，中國開放外國領導人的來訪，習近平在五天內接見四個國家領導人，第一位是越南共產黨總書記阮富仲。（路透檔案照）

林保華／時事觀察員

中國國家主席習近平11月4日在北京人民大會堂與來訪的德國總理蕭茲（左）會面。（美聯社）

中共廿大結束後，中國開放外國領導人的來訪，習近平在五天內接見四個國家領導人，以展現中國繼續開放與「天朝」地位，其選擇的來訪對象也是經過周密策劃。第一位是越南共產黨總書記阮富仲，排第二的是巴基斯坦總理夏立夫，第三位是坦桑尼亞總統哈桑，第四是德國總理蕭茲。阮富仲是共產兄弟黨總書記，是自己人，巴基斯坦與坦尚尼亞是第三世界國家，蕭茲的德國是第二世界（美國以外的西方發達國家）有重大影響的國家。

巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）11月1日訪問中國，2日會見中國國家主席習近平。（路透）

這是中共一向的統戰策略：以共產國家為主體，團結同盟軍（第三世界），爭取中間勢力（第二世界），孤立頑固勢力（美國）。傳統的共產國家只剩朝鮮與越南，朝鮮目前在軍援俄羅斯，國際形象一向太差而會影響中國的「中立」形象，沒有入圍；巴基斯坦則是中共在第三世界第一號鐵桿兄弟、坦尚尼亞是中國在非洲的老朋友而入圍；德國不但在歐盟舉足輕重，蕭茲還是梅克爾的傳人，在經濟上相當依賴中國而在政策上搖擺不定。這是廿大後的第一波外交攻勢。

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這裡最引人關注的是邀請越共總書記。二戰後蓬勃發展的國際共產主義運動因為蘇聯解體而凋零，越南雖然是共產國家，卻與中國不睦，彼此還打過仗，在爭取外資上也處於競爭狀態，從中國撤出的外資許多轉戰越南。既然如此，為何習近平還把越共擺在廿大以後的第一位貴賓來禮遇？

這次北京歡迎阮富仲是國家元首的等級，雖然阮沒有兼國家主席，但是不缺禮炮、紅地毯，當天的晚宴七名政治局常委全體出席。最特別的是習近平還與阮富仲擁抱，為了表示親熱而違反了中華民族與東方社會的文化傳統，難道是遷就越南曾經是法國殖民地的習慣？中共黨媒還重新搬出「同志加兄弟」的口號。這個口號已經幾十年不唱了。這句話原文是「中越情誼深，同志加兄弟」，出自越南國父胡志明。

胡志明於一九六九年去世，接班的是黎筍。當時越戰正熱，可是也爆發中蘇的珍寶島戰役，黎筍在中蘇兩邊拿好處。越戰結束與越南在一九七五年實現武力統一後，黎筍的親蘇傾向明顯了，自然引起中共不滿；但此時，中共扶植的赤柬也統一了柬埔寨；於是中南半島爆發了越共與赤柬的戰爭。由於赤柬執行比毛澤東還要左的極左路線，完全失去民心，越南於一九七八年十二月攻入柬埔寨，而中國則在一九七九年二月發動懲越戰爭，三個共產國家陷入混戰，中共與越南從此陷於長達四十多年的緊張關係。

一九七九年中國正在開始改革開放，為何鄧小平發動這場戰爭？其表面理由是越南騷擾中越邊境並侵占中國領土，所以中國「自衛反擊」，實際宣傳是懲罰越南，因為越南不顧過去中國的無私援助，所以是忘恩負義之徒，當時中國人多支持懲罰越南，雖然這場戰爭是中國啟動的。然而真正的開戰原因有三個：

第一，援助親中而被越南入侵的柬埔寨。越南人民軍攻入西南部的柬埔寨，中國人民解放軍則攻入越北的諒山，威脅首都河內，使越軍首尾不能相顧。攻下諒山後鄧小平卻下令從越南撤軍，公開說是達到懲罰的目的，實際上中國軍隊的損失比越南還慘重。因為越南剛結束越戰，士氣旺盛，將領熟悉毛澤東的戰略戰術，使用的也是中國支援的最新武器，中國吃了悶虧。

第二，篡奪軍權。毛澤東最後定下的接班人是華國鋒，依照慣例兼任中央軍委主席。四人幫被打倒後，鄧小平再次復出，職務是副總理、中央軍委副主席、總參謀長。華國鋒無軍事經歷，所以中越一開戰，華國鋒就被鄧小平架空，軍權完全落到鄧小平手裡，為下一步撤下華國鋒的黨政軍第一把手創造條件。

第三，一九七九年一月一日中美建交，鄧小平遂即以副總理身份訪問美國，回國後就在二月發動懲越戰爭。這場戰爭向美國示好是肯定的，除了報答中美建交，還為美國在越戰打得灰頭土臉報仇，更顯示他將走親美路線。因為當時中蘇關係仍然緊張，中共一再宣稱「蘇修亡我之心不死」，親美的目的就是希望美國與西方國家的資金、技術、人才可以協助中國挽救頻臨崩潰的經濟；為此他還下令「絕不出頭」的韜晦策略。

雖然後來中國企圖挽回破裂的中越關係，一度也有改善，但是歷史上中國一直是越南的侵略者，兩國關係再也無法回到原來狀態，尤其在南海發生多次衝突。這次習近平禮遇阮富仲，應該是想徹底解決兩國關係。在普廷侵略烏克蘭受挫以後，一旦俄羅斯局勢巨變，南部還有越南可以結盟，避免越南成為美國的勢力範圍。

如果習近平可以緊緊抓住朝鮮與越南，他也是國際共產主義運動的領袖，何況還有緬甸、古巴、委內瑞拉等也打出「社會主義」旗號。那麼習近平與毛澤東相比，沒有缺這一個角。

中越的決裂是鄧小平造成的，那是鄧小平所謂「改革開放」討好美國的產物，如果習近平能夠彌合中越關係，也是宣告鄧小平外交路線與經濟路線的同時結束。問題是越共雖然應召，然而習近平的戰狼面目與恢復中華帝國朝貢體系的目標，只會引發越南更加警覺，而不會陷入習近平的圈套。阮富仲也是破例連任三屆的總書記，與習近平旗鼓相當。中共官媒宣稱越南支持「一個中國」與「反對台獨」，越南官媒完全不提就可以知道兩國並非「同志加兄弟」，習近平要恢復國際共運談何容易？

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