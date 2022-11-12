自由廣場》蔣友柏·蔣萬安·流麻溝十五號

◎ 朱孟庠

台北市長候選人電視辯論會中，民進黨參選人陳時中表示看了《流麻溝十五號》後心情激動，並力邀蔣萬安、黃珊珊一起去看。只想繼承「蔣」姓的萬安立委，也願意看一看該片，並有勇氣向綠島政治犯們這段苦難的歷史，代表蔣家致歉？與蔣爭奪深藍選票的黃珊珊也願意對當年黨國惡行說句公道話？

「流麻溝十五號」是綠島政治犯共同的戶籍所在地，「新生訓導處」的全名是台灣省保安司令部新生訓導處，一九五一起，政治犯都送到此處接受思想改造，當新生訓導處空間逐漸容不下日益增加的政治犯後，又在北側擴建。一九七○年發生「泰源監獄事件」，五烈士被槍決後，綠島建高牆式監獄，一九七二完工稱為國防部感訓監獄，即「綠洲山莊」，泰源監獄的政治犯及台灣各地軍事監獄的政治犯，大都進了綠島，採取軍事化管理。

請繼續往下閱讀...

片中三位女主角感人故事是濃縮了曹欽榮實際採訪的六位女性政治犯，片中也隱約重現「綠島百合」一段淒美的愛情故事……本片以歷史敘事直球對決地深掘，是綠島政治犯共相的整體映射。

「記憶」是凝聚族群情感的膠著劑，也是重建主體不可缺少的要素，更是「認同」最根本的思維基礎。白色恐怖這個深藏於台灣民族集體潛意識裡的恐懼，一直沒有真正好好地處理過，駭人的歷史記憶沒有徹底被「顯影」，以至於時至今日台灣仍是認同分裂的社會。

台灣因為國族認同的問題始終無解，尤其白色恐怖這段歷史，轉型正義無法徹底，族群對立下，創作者大都不願觸及。九合一大選前夕，曾參選台北市長的姚文智，以四年心血出品的巨作，對「國族敘事」之於轉型正義極具啟示。

二○○七年五月，蔣友柏在受訪時直言「我家人曾經迫害台灣人民……國民黨有沒有殺人？有，這是事實，所以『在上海殺』還是『在台灣殺』不重要，殺人者需要償命是不變的真理……」蔣友柏以蔣家後代為父祖輩的罪過坦然認錯，只想繼承蔣姓政治資源的萬安候選人，真不如蔣友柏。

一部無懼死亡的歷史影像，以柔弱的女性，承擔民族的悲劇，直視統治者的殘忍、荒謬，也鼓舞台灣人直視強權，起身守護得來不易的民主。

（作者為李登輝基金會前副秘書長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法