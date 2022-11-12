自由廣場》高虹安秀場的豬頭

◎ 劉毅天

所謂千里之堤，毀於蟻穴；說來高虹安的小金庫是小女子「自以為當然」的違法，要說影響，最多本該她利索的形象破滅、新竹落選而已。

可是戲外有戲、峰迴路轉、高潮迭起，繼來一場林耕仁「放下屠刀秀」，再接一場「西施捧心吊點滴秀」，最後同場加映「大老豬頭慰問秀」，你X卡好，是非黑白，你們幾咖說好就算？這根本公然告白這世間，對錯，有權有勢者決定。

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分明一件做錯的事，幾個大老出面搓一搓，百姓就該買單「她是個好人」？百姓知的權力，這樣三兩下就被沒收？

是不是個好人我不知道，這種行事風格跟格局，不配當新竹市長，倒是清楚。

宣大老如此不遮不掩，倒是讓人想起宣家公子的過往行徑。想想難怪，這種庭訓、這樣看是非，子弟不乖張，才是有鬼。

全國選民豈是投票機器，難道是倉庫一布袋一布袋的雜貨，幾個大老說往這邊搬、往那邊搬，就可以移山倒海？喝！雖是非黑白有時候容易模糊，但一旦清晰，便是泰山壓頂，妄想輕舉換位，只會置自己於險境。

為了打敗民進黨，甚麼羞辱、甚麼違法都可以忽視？哈……

民進黨再可惡，不會惡過共產黨，乾脆大家眼光放長遠些，為了打敗共產黨，一齊團結在綠營旗下好了！

（作者為退休金融服務業者，台北市民）

菁英自訂道德標準？

◎ 洪世才

已經曝光那麼多「助理費私用」證據，高虹安竟然沒有反省，還深夜發文駁斥「沒有不該領的錢進口袋」。高虹安的行徑，要不是狡辯，就是笨到不知道自己的行為觸法，或是以為自己有能耐鬥過法律。

高虹安辦公室公積金資料紀錄，暴露的「高虹安私用公積金」記載非常清楚，面對這樣詳細的明文紀錄，還能辯說沒有不該領的錢進口袋，難不成用在私人的吃喝玩樂不算錢進口袋？這是在挑戰大家的常識嗎？這樣的理解，恐怕只有高虹安之流才有的道德標準。

如果高虹安明知自己所為錯了，但她還要強辯，這樣的行為有兩種解釋，一是為救選情，打算選上了再處理法律問題。還有是她有僥倖心理，以為選上市長後，自然有更強大能力者相挺，可以解決法律案件。

高虹安現象讓社會各階層看到「所謂菁英的道德」，豁然明白讀書菁英裡還有「高虹安」這樣的「自己的道德標準自己訂」。以前以為打倒「臭老九」太滑稽，是政治動作，現在覺得至少還有「高虹安」現象，打倒「臭老九」不是百分百的錯。

（作者為大學兼任講師，彰化縣民）

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