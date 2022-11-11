自由廣場》美國「仇恨選舉」的教訓

◎ 雷顯威

二○二二年美國期中選舉已近開票尾聲，雖然最後結果仍待確認，但可以肯定的是，美國前總統川普未如選前預期，帶領共和黨獲得壓倒性勝利，掀起「紅潮」席捲參、眾兩院。這個結果，對台灣乃至全球提供了很好的借鏡。

對美國總統拜登而言，選前遭遇高通膨衝擊，對外又有中、俄、北韓、伊朗的挑釁，領軍民主黨打選戰的拜登，陷入民意支持度谷底。加上民調呈現川普領軍的共和黨「紅軍」將重掌國會主導優勢，為川普進軍二○二四白宮寶座奠下基礎，幾乎成為外界共識。

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然而隨著陸續開票結果，共和黨並未如預期翻轉現有參、眾議院態勢，甚且在多個搖擺州如賓州、維吉尼亞州，川普力挺的特定候選人都鎩羽而歸，「紅潮」成為漣漪，也重挫川普再戰二○二四的氣勢。

美國期中選舉的結果，無疑對國內本月下旬的選舉，有了很好的提醒。川普在選戰利用負面的宣傳，刻意挑起共和黨保守選民對執政的民主黨仇恨，此舉雖是民主政治政黨攻防的常態，但是卻要避免「走火入魔」。例如，美國眾議院議長裴洛西的先生選前遭暴力攻擊，川普不僅未譴責政治暴力，還在競選場合形容裴洛西是「畜生」，讓人想起二○二一年一月六日發生的國會暴力事件，都讓人餘悸猶存。

幸好，中間選民暨理性的共和黨員顯然選擇對仇恨選舉說「不」。這對國內目前陷於白熱化攻防的九合一選舉是很好的借鏡。民主容或有混亂、紛爭，甚至因折衝妥協而付出更多成本，但是終究凝聚共識向前推進；相較極權國家，如普廷、習近平、金正恩等領袖，無所不用其極保障個人、家族權位利益，讓人民受苦，民主與專制的優劣不言可喻。

（作者為牧師，台南市民）

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