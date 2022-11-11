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自由廣場》醫師評高虹安打點滴

2022/11/11 05:30

◎ 謝安民

電視上看到，高虹安委員手上露出打點滴用的留置管（indwelling catheter），跑去新竹縣見楊縣長的新聞報導，不由得想知道，是在那家醫院打的？那個醫師開的處方？有醫療上的必要嗎？

一個沒病沒痛，能吃能喝，前一天才滿街跑競選，打完針之後又馬上可以在記者群中躲閃快走的人，我實在想不通為何要打點滴？也不知道她打了多少點滴液？1000ml的百分之五葡萄糖只提供五十克的糖份，兩百大卡的熱量。用高委員辦公室的公積金買幾瓶牛奶、果汁或營養飲料來喝就夠了，值得在繁忙的競選行程中，花五、六個小時去打針？值得醫院撥一兩位醫護人員去照料她？

至於手上還露出留置管，就純粹是作秀了！通常只有在預期要打長期間的點滴，為了避免重複的放靜脈針，才有必要放留置管。高委員大可拔了針去見楊縣長，要再打頂多再痛一次。

我個人懷疑，高委員這次打點滴，是作秀的成份遠大於醫療上的需要。給高委員打針的醫院，以及開處方的醫師，有必要出面向社會大眾解釋，他們的行為的確是為了高委員的健康或福祉（well being）而不是為她的競選作秀服務。

（作者為前芝加哥榮民醫院加護病房主任，退休心臟科醫師）

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