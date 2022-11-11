自由廣場》黃珊珊有無冤枉蔣萬安？

◎ 李欣芬

國民黨台北市長候選人蔣萬安，提出恢復YouBike前三十分鐘免費的政見，被無黨籍候選人黃珊珊砲轟「草包」！無行政經歷可供檢驗的蔣萬安，能力到底如何？「草包」兩字冤不冤枉？

蔣萬安在日前電視辯論會中一再地吹噓其「矽谷律師」的經歷，沒想到被旅美教授翁達瑞爆料，其律師資格曾被停權三次；接著又被聯電榮譽董事長曹興誠吐槽，由於蔣萬安所屬的律師事務所正是聯電以前用的，而蔣在事務所僅是傳文件、做檔案的跑腿資格而已。灰頭土臉之下，蔣萬安為了挽救告急的選情，昨天上午宣布請辭立委。

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其實，蔣萬安肚子中有料無料，一直是個話題，例如：在立法院質詢行政院長蘇貞昌時，反被蘇院長虧得愣住了；也曾在廣播節目專訪中愣住了，雖然主持人王偉忠一再地提示，他仍是語塞。

其次，檢視蔣萬安參選以來所提政見，也證實了黃珊珊所說：「草包」展開市政討論就會自曝其短。例如：預約公車座位、深蹲二十下換一次免費公車搭乘、教室冷氣以租代買等！

筆者身為台北市民，在望向總統府、無心市政的柯文哲主政八年之下，市政停滯不前，因此，實在不希望市政交託給一位草包愣公子了！

（作者為台灣教授協會會員）

檢驗草包的矽谷經驗

◎ 林志翰

台灣政壇有位愛用「晶晶體」演說的韓國瑜，以為中英文夾雜的說話方式「很行」；也有位常把SOP（標準作業程序）、戰略戰術等名詞掛在嘴邊的柯文哲，說著防災有一套SOP、首長視察就是作秀，或是自我吹捧「冷區殲滅」、「熱區降溫」的防疫戰略有多神，結果卻是台北市百齡橋下堤外停車場近百台車輛成了泡水車，國民要對自己的行為負責，不然就是防疫滿意度穩居全國後段班之末，仍不斷自以為是地猛噴政治口水。

近日，國民黨台北市長候選人蔣萬安很愛將「矽谷經驗」掛在嘴邊，可是，當民進黨台北市長候選人陳時中不斷提問蔣萬安他的矽谷經驗有哪些，哪些經驗可以幫助台北市政時，蔣萬安卻盡空談要學習矽谷的精神，頓時間，像極了愛講空話的韓國瑜與柯文哲，公車預約制、深蹲換免費公車的「蔣草包」形象歷歷在目。

矽谷經驗是甚麼？大大小小的科技公司，有許多願意投資新創事業的創投公司，薪資優、福利佳，給築夢的人一個圓夢的機會。但是，有陽光就有陰影，創業未必都能成功。因為矽谷的產業單一，無法聽到不同產業的工作心得與狀況。也因為住商分離，上下班通勤時間常常塞得水泄不通。更因為矽谷灣區「萬萬稅」，「州消費稅」與「郡消費稅」兩個稅都要課徵，再加上所得稅，薪水打個八折、七折也不為過！此外，矽谷房子是搶手貨，尋常百姓親近不得。

當蔣萬安把「矽谷經驗」掛在嘴邊時，筆者不禁想問，每戶成本二百萬元的社會住宅，有機會在矽谷買一間廁所？高房價的台北市還需要矽谷經驗嗎？矽谷交通擁塞，台北市到底要學甚麼？矽谷「萬萬稅」，難道要低薪的年輕人雪上加霜？

蔣萬安就是比較帥的連勝文，不食人間煙火的權貴性格，與內涵空洞的草包本質，如出一轍！

（作者為國中教師，台南市民）

黃蔣之間的知識藍

◎ 曾道雄

台灣選舉，鼓動著社會民主的浪潮，卻也沖刷出不少政治人物的真面目，其間最令人啼笑皆非的，莫過於馬英九被徐正文團隊誘引上台，為他急聲助選的那齣荒謬劇了！一直到馬被告知對方是違紀參選且已被開除黨籍時，才趕緊落跑，並宣告收回挺徐的談話！然而這為時已晚，一言既出，駟馬難追，他假情表演，最後卻發覺自己失身了！

馬先生搬弄這齣難堪的荒謬劇，正坐實了他被英媒喻為蠢才笨伯（Bumbler）的封號，也凸顯了他對「選賢與能」基本價值的輕佻與褻瀆！但可悲的是，他身後還是有一大群的追隨者。人說隨著蜜蜂可以尋獲蜂蜜，跟著蝴蝶可以找到花園，但追隨Bumbler，可得擔心掉入茅坑！現在他的一位貼身女弟子，不就誣指陳時中與醫界友人相握手扶持是「鹹豬手」，自己反惹來一身腥臭嗎？這簡直是當年「舔耳案」的再版。

但令人憂心的是，國民黨會不會又再營造另一個Bumbler 2.0？他們推蔣萬安出來選台北市長，但他捧著蔣家的神主牌，卻步履蹣跚，好像凡事都慢半拍：看到老婦人昏倒了，反應慢半拍；在基隆擋到救護車不知讓路，慢半拍；示範深蹲搭公車，當然也要慢半拍；電視辯論會，主題已進入了大巨蛋，他還是在扯疫苗，慢半拍！人家提問教育問題，他完全怔住，只好轉身求幕僚出來救援回答。而他拖到現在才辭立委，更是慢了一大拍！難怪韓國瑜為他站台，也只強調他的顏值，而少對他的內涵有所著墨。

一些深謀遠慮的知識藍，清楚地看在眼裡，對「棄黃保蔣」的謬論很不以為然。黃珊珊本是白皮藍骨，當年她毅然揮別老宋也頗有Guts，藍營若把支持的板塊，移向黃珊珊，要比去扶一個凡事慢半拍的阿萬（萬與慢，台語同音），輕鬆多了。

民眾黨寄生北市府，年底失去宿主，就政息人亡。這一點黃當然知道，但柯還暫時可當她的墊腳石，她只要明哲保身，騎驢找馬，機警地與他的大嘴巴切割就好了。而一旦藍軍覺醒，拱她取得了首都市長寶座，她即可一躍而成為藍營未來的巨星。現在她是無黨待嫁之身，就等國民黨老藍的荒謬劇偃旗息鼓後，來請她上轎回巢了。

（作者為音樂家，台北市民）

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