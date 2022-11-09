自由廣場》房屋市場的兩難困境

◎ 楊德源

數十年來，台灣的房屋市場一直是供過於求，有些地方的空屋率甚至超過十五％。投資客介入房市，是造成房價長期居高不下的主因之一。以近年的高雄為例，在台積電宣布要在楠梓設廠之後，小套房的售價本來不到二百萬的行情，立刻飆到三百萬以上，其他房型大概都要千萬以上才買得到。

原本已有不少空屋，建商又加碼蓋新的，高雄市政府也準備蓋社會住宅，房屋的供給鐵定再增加。另一方面，台灣的絕對人口已經連降多年，出生數更是崩盤式遞減。未來房價的挑戰，真的要來了。

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政府為了年輕人的選票，承諾許久的社會住宅，終於慢慢要實現。另外，都市更新持續在推動。房屋供給只會增加不會減少。從需求面來看，台灣人口下降的趨勢，各種估計不一而足。

有人預測二○五○年，台灣人口可能剩下不到一千五百萬。現在可以明確知道的是，每年增加無數的遺產繼承，其中找不到繼承人的就有成千上萬件。沒有繼承人的遺產，將由國家代為處理。換言之，就算建商不再蓋新屋，房屋的供給還是會增加，而對房屋的需求則是一直在減少。不管有什麼話題炒作，結論只有一個，房屋價格飆升的日子總算要過去了。

每個人都需要一個舒適、溫暖的窩。如果房屋價格變得合理，讓天下寒士盡歡顏，也是一件好事。不過，一時間因應房市熱潮而突然增加的許多房屋仲介公司及從業人員，可能要有調適的心理準備。

（作者是高雄科技大學金融系教授）

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