自由廣場》不該汙衊曾聖光捍衛自由的高貴靈魂

◎ 林子堯

來自台灣的曾聖光先生，投入烏克蘭軍隊行列，不幸在與俄軍激戰中身亡，竟遭部分輿論污衊是欠債才逃亡，令人痛心。曾先生是基於對民主陣營有難的焦慮，以自己的從軍專業挺身而出，他不只是國際民主陣營的英雄，更是台灣未來面臨戰爭最需要的力量。

到烏克蘭從軍打仗，是高風險的行為，任何人面對熱戰威脅，依然會三思而行。但曾先生高貴的情操在於，眼見烏克蘭遭欺負，他無法接受自己退伍之後，空有一身軍事專業，卻無力協助烏克蘭對抗強權。這無關乎他的族群背景、財務狀況，而是民主國家有難等同台灣有難的精神、是世界典範。

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若從過去的歷史面來看，藍營或中國最常提的抗日戰爭，當年也有近百位美國空軍成員，志願退伍後來中國從軍。沒有人會說飛虎隊的成員都是金錢考量，或有什麼不良的紀錄才離開美國。大家都稱許他們願意離開沒有戰火的母國，協助尚無完整空軍編組的弱勢國家。時至今日，飛虎隊精神依然是美國的軍事典範。

從事實面來說，自願到烏克蘭打仗的行為，也比部分退將和解放軍稱兄道弟，擾亂軍心，或在國內散播軍隊「無用論」要高尚許多。台灣自民主化之後，軍隊為何而戰，始終是惱人的問題。但自願前往烏克蘭從軍，以退伍國軍的身份入伍，讓國際社會能夠看到國軍能戰、敢戰的一面，自然會對台灣的國防更有信心，對台灣安全百利而無害。

台灣面對中國的文攻武嚇，讓國人憂心忡忡，但有更多美日同盟不斷強調台灣安危與他們息息相關時，全國上下便會更有信心能夠克服戰爭的恐懼。而要朋友增加，就是必須在人危難之際伸出援手。

烏克蘭外交委員會主席梅列日科，特別向曾聖光先生的家屬致意，不只是向他個人致意，也是向台灣願伸手相助的義舉致敬。我們都應該要向曾先生最高貴的靈魂致意，未來台灣有難，相信國人也樂見更多來自全球四面八方的「曾聖光」們挺身而出，為台灣民主而戰、也為世界和平奮鬥。

（作者是台大國發所兩岸組碩士、高雄市民）

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