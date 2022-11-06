自由廣場》台灣青年談曾聖光戰死

◎ 張經偉

曾聖光戰死於烏克蘭的消息一出，許多人致敬，亦有許多人大喊不值：為何要去為了一個（曾經販售武器給共軍的）外國而死？為何不是留下來為台灣誓死奮戰？甚至有網友爆料曾聖光欠債百萬（彷彿他是為了躲債，才出國當志願軍；原來討債集團更兇狠於俄軍？）。我不認識曾聖光，無法代他回答這些，且來探討「戰死」之意義。

《胡適論學近著》：「凡觀察一國的文化，須看這文化之下的人怎樣生活，更須看這文化之下的人怎樣死法。」上一次，有台灣人以「戰死沙場」離世，是多少年前的事？且看今之台灣，幾乎人人都只想鐵飯碗安度一生、沒有話題比「食」與「性」更受歡迎、被網友罵就叫「被出征」…如今真有一人征而不回，終於使這個國家的你我，怎樣生活、怎樣死法，被徹底襯托而出。

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自尋死路，常被視為自私、逃避…然從軍赴死例外。馬革裹屍之人總是被肯定，不論人們對死後的想像為何。曾聖光或許是基督徒（從「聖光」此名推測），他的許多歐洲同袍想來也是。信仰上帝的他們，志願參軍、慷慨就義。「尚鬼」的楚人如屈原，亦歌頌陣亡將士：「身既死兮神以靈，子魂魄兮為鬼雄。」或尋短或苟活的人們，可能都是想著自己；惟戰死者，是肉身護著別人到底，莫怪天地鬼神皆泣之。

不予苟同曾聖光的網友，是也敢為了更值得的國家、信念、人們…而捐軀，亦或只是因為自己的短淺被他掀開、自慚形穢？

（作者為清大歷史碩士、中學歷史教師）

曾聖光的理念與勇氣

◎ 陳啟濃

阿美族青年曾聖光以志願軍遠赴烏克蘭投身戰場，傳出遭轟炸死亡的消息，才二十五歲的年輕生命，讓人感到不捨。但他的理想、他的志氣，如同他的名字一樣永遠的聖潔榮光。

就如同西方一直有傳教士遠赴異鄉，懷抱傳送福音的使命，也常常面臨很多困難，甚至生死交關；但因為他們心中有理念、有價值，才能充滿勇氣不怕艱難。

網路看到很多網民的酸言酸語，對於曾聖光的決定不表認同，甚至還有人說赴戰場就是去送死。暫不談「死有輕於鴻毛，重於泰山」，單單曾聖光提及，他看到烏克蘭人民受到槍擊炮轟就很想為他們出頭的熱血情懷，以及他自己認為是為了爭取國家的獨立與人民的自由而戰，就值得我們以他為傲。

這個事件還是有不少網友藉機宣揚「票投民進黨，台灣變戰場」的投降主義，指責民進黨「反共保台」是在挑釁中共的論調。這樣的言論，除了是來自小粉紅之外，相信也有人是因為受到中共以及台灣親共勢力長期洗腦所致。

止戈為武，止戰要靠武力，台灣上上下下沒有人喜歡戰爭，但是要阻止中共動武入侵，關鍵在我們的堅強武力，以及堅定守護民主自由的決心。曾聖光用行動做出了反侵略的演示，自由不是免費的午餐，台灣現在最需要的，就是團結抗共的決心，不要讓中共分化了我們保家衛國的力量。

（作者現任國中校長，花蓮阿美族女婿）

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