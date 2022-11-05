自由廣場》也談《臺灣的勝算》

◎ 李立聖

前參謀總長李喜明上將出版《臺灣的勝算》，使總體防衛構想、不對稱作戰的討論蔚為風潮，又因中共環臺軍演，以及正值三軍皆在進行國造及外購的大型建軍，一時間批評或支持聲浪彼起彼落。

傳統大型武器與不對稱戰力建軍，其最大差異在於載臺大小。以海軍舉例，一艘大型軍艦可搭載數十發各式飛彈，且可應對來自空中、水面、水下各式威脅，優點為多工、多任務、綜合作戰能力強；缺點是目標大，易成敵軍攻擊目標。而小型且具高機動性的飛彈快艇，其載彈量大多在十發飛彈內，優點是目標小且將火力分散，具高隱蔽性與高機動性，避免所有武器一次遭到摧毀；缺點是載臺小，所以武裝能量及任務範圍受限，在戰場上一旦遭受攻擊生存率渺茫。

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不對稱戰力的精神，在於出擊後立即撤退或轉移陣地，以保存戰力，讓進攻方遭受攻擊卻苦於無法找到還擊目標。大型載臺一般被認為不符合不對稱作戰的理念，但筆者認為大型載臺與不對稱戰力並非互斥選項，反而應可思考將兩者優點融合於一。若能建立兼具大型載臺、不對稱戰力優點的軍備，更能夠應對灰色衝突、直接軍事衝突等任務。例如軍艦具有一定噸位可獨立執行各式任務，但在動力與船身可採用高速動力與匿蹤外殼，使其提高機動與隱匿性，便是傳統武器與不對稱戰力最佳的結合。

盼望國軍與政府高層，發展兼具大型載臺與不對稱戰力的優點、根據臺海局勢所需的建軍模式。在有限的國家資源下，思維更為靈活開放，將資源效益最大化，以建立一支精實且堅韌的三軍部隊。

（作者為智庫助理、師大碩士生）

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