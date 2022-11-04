自由廣場》改變政治好無聊的兩個行動

◎ 王時思

這次的全台村里長平均同額競選率已經達到三十九％，新北市甚至超過五成。這樣僵固的結構，不容易創新，可以想見接下來的四年，地方政治不會有太多改變的機會，既有的綁樁利益分配版圖大概也不致被更動，讓人沮喪。有沒有什麼契機可以攪動這種現況？答案恐怕只有同意十八歲公民權的修憲。

顏值村里長突破政治好無聊：這次村里長選舉好不容易在媒體博得的一點關注的主要話題是「顏值里長」。與其批評顏值太膚淺，不如思考其實顏值未嘗不是突破年輕人覺得政治無聊的好方法（反正討論學歷和論文也沒有讓政治更有趣），如果擔任村里長，當下即坐擁數千至數萬名粉絲，和里民溝通更平易近人，更可以朝向網紅邁進。再說無論是youtuber還是直播主、帶貨王、知性podcast……運用現代社群工具溝通的能力，是新世代的基因，如果運用在村里長工作，既事半功倍也更效率加倍。

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數位溝通突破假訊息：對新世代人類來說，數位溝通可能比面對面溝通更容易，剛好彌補社區長輩們的數位落差。無論是建立LINE群組，還是社區元宇宙社團頁，甚至乾脆開團購，運用新世代數位力重建村里關係，用關懷、協助與正確資訊，把長輩從假訊息和詐騙電話中解救出來，重建社區連結、創造社區認同，誰說這不可以是新世代的村里風景？

人際關係累積人脈：原本村里長就是地方頭人的角色轉換而來，講究的是人際關係。對於初入社會的青年來說，如果從村里長作為起手式，現成的村里民就是培養人際關係的起步，無論是對溝通技巧的養成，還是人脈資源的建立，村里長怎麼看都是個職涯好機會！

包山包海業務訓練創業力：大家對村里長工作卻步的原因，主要是不分上下班，工作內容又繁瑣，從巷口違停到新建公共工程都要面對。但仔細想想，哪一個工作能提供這樣全面性整合解決問題的機會？哪個公司會在新手上陣時就交給你這樣完整又有執行空間的任務？從分析問題、提出企劃、找尋解方，到落實執行，經過村里長工作的洗禮，恐怕比寫碩博論文還有用，根本是職涯大補帖，創業者的最佳訓練場，甚至能讓你成為最適任的老闆！

所以別管論文和學歷了，這次選舉的兩項行動目標：

一、支持那些獨立參選、提出創新政策的獨立村里長候選人！

二、務必要投下那張支持十八歲公民權同意修憲複決的一票！

（作者為實現會社公司總監，前台南市副市長）

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