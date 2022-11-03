自由廣場》苗栗的曼德拉？ 很噁！

◎ 謝登元

鍾東錦自從想競選苗栗縣縣長以來，真是驚世幹話連連，不讓人看傻眼都難！這位更生人議長，從他自己的口中道出至少有「妨害家庭」和「殺人未遂」等前科。

「妨害家庭」部分，他曾自曝廿多歲時，不知對方已婚的情況下，交往一女友，後遭對方先生提告；他為自己開脫說：「按照現在的司法觀點，經立法院修正，應該叫通姦罪，應該是無罪論」。

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「殺人未遂」部分，他坦承事發當天是同學會，雙方人馬打起來，因對方人多，他就「順便」在吧台拿起一把西瓜刀劃破對方肚皮。對方送醫後，腸子都能看到，縫了十幾針，「好在是輕傷」。但在談論「殺人」這部分，他卻避重就輕，隱瞞了原名鍾朝平的他，過去曾在台北吃宵夜時，踹人致死所犯下傷害致死案（此案存有司法判決紀錄），且推說是國民黨警總時代的「黑牢」，企圖把「社會新聞」漂白為「政治新聞」。

但好笑的是，要是真如他所言，那他曾為黨外民主運動奉獻過一點心力嗎？曾站出來大聲抗議過國民黨的不公不義嗎？甚至我們要問一個坐國民黨「黑牢」的人為何又始終依靠、攀附陷他於不義的政黨呢？甚至鍾東錦都脫黨競選了，卻還在為維持國民黨黨籍而訴訟，難道是罹患了斯德哥爾摩症候群嗎？

更誇張的是，鍾東錦競總發言人陳怡樺還加油添醋，以「更生人」的名義，想要把鍾東錦拉到和南非前總統曼德拉一樣的高度，陳怡樺說：「南非的總統曼德拉，大學時期被勒令退學，入獄服刑長達廿七年，但曼德拉出獄後廢除種族隔離政策，實踐真正的民主與平等……如果說更生人就不能擁有重新來過的機會，那麼曼德拉也就無法成為世界的偉人。」

我們要正告鍾東錦的是，曼德拉坐牢廿六年半是犧牲奉獻，為國為民為人權，獲得諾貝爾和平獎實至名歸，天經地義。曼德拉沒有和別人的老婆糾纏不清而被告妨害家庭；曼德拉也沒有在江湖上逞兇鬥狠，惡形惡狀；曼德拉更沒有和砂石利益有半點糾扯；民主社會鍾東錦當然可以選縣長，但請別再永無止盡的秀下限了！

（作者為資深新聞工作者，新北市民）

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